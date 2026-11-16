Βρετανία: Ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης της ΕΕ

Δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2016, το Brexit επιστρέφει δυναμικά στη δημόσια συζήτηση στη Βρετανία.

Η κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ εμφανίζεται πλέον διατεθειμένη να επανεξετάσει τις συνέπειες της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας ότι τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επιδιώκει να ανοίξει έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες, με στόχο την αποκατάσταση στενότερων σχέσεων και τη σύναψη συμφωνιών, που θα ενισχύσουν τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Η μεταστροφή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της συνόδου κορυφής μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ζητήματα εμπορίου, ενέργειας, ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας.

Ο στόχος της βρετανικής κυβέρνησης

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην πορεία που ακολούθησε η χώρα, μετά την αποχώρησή της από την ΕΕ, αναμένεται να εμφανιστεί ο Άντι Μπέρναμ στην ομιλία του σήμερα, στο επίσημο δείπνο του λόρδου δημάρχου του Λονδίνου.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρωθυπουργός πρόκειται να υποστηρίξει ότι η μορφή του Brexit, που τελικά εφαρμόστηκε, δεν απέφερε τα οφέλη που είχαν υποσχεθεί οι υποστηρικτές της αποχώρησης. Μάλιστα, αναμένεται να παρομοιάσει τη στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στις συνέπειες του Brexit με το παραμύθι «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα», επισημαίνοντας ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα αποφεύγονταν οι ξεκάθαρες παραδοχές σχετικά με τις αποτυχίες της συγκεκριμένης επιλογής.

Ο Μπέρναμ έχει ήδη εκφράσει την ανάγκη να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική και χωρίς ωραιοποιήσεις συζήτηση για τις επιπτώσεις της αποχώρησης, ενώ δεν έχει αποκλείσει την εξέταση εναλλακτικών μορφών σχέσης με την Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτή ακόμη και τη συζήτηση για ενδεχόμενη επιστροφή στην Ένωση.

Προς το παρόν, πάντως, η κυβέρνηση δεν θέτει ως άμεσο στόχο την επανένταξη στην ΕΕ. Προτεραιότητά της είναι η επίτευξη επιμέρους συμφωνιών που θα μειώσουν τις εμπορικές δυσκολίες και θα διευρύνουν τη συνεργασία σε στρατηγικούς τομείς.

Οι νέες συμφωνίες με τις Βρυξέλλες

Κατά τη διάρκεια της συνόδου της 20ής Νοεμβρίου, οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών σε αγροτικά και διατροφικά προϊόντα, στη συνεργασία για την αγορά άνθρακα, καθώς και σε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας και μετακίνησης πολιτών.

Ένα από τα βασικά αιτήματα της βρετανικής πλευράς αφορά την εναρμόνιση των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων με εκείνα της ΕΕ. Μέσω μιας τέτοιας συμφωνίας, το Λονδίνο προσδοκά να περιορίσει τους ελέγχους, τις καθυστερήσεις και τη γραφειοκρατία που επιβαρύνουν τις εξαγωγές βρετανικών τροφίμων και αγροτικών προϊόντων προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, επιδιώκεται η διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η δημιουργία ενός προγράμματος κινητικότητας για τους νέους. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε νέους Βρετανούς και Ευρωπαίους να διαμένουν, να εργάζονται ή να σπουδάζουν στην άλλη πλευρά της Μάγχης για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ενεργειακός τομέας, καθώς η Βρετανία επιθυμεί να αποκτήσει στενότερη σύνδεση με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, διεκδικεί συμμετοχή στο πρόγραμμα «Made in Europe», προκειμένου οι βρετανικές επιχειρήσεις να διατηρήσουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής.

Το οικονομικό αποτύπωμα του Brexit

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναθεώρηση της στάσης της βρετανικής κυβέρνησης δεν είναι άσχετη με τις οικονομικές συνέπειες που έχει προκαλέσει η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εξαγωγές τροφίμων και ποτών προς την ευρωπαϊκή αγορά, οι οποίες, σύμφωνα με το Reuters, το 2025 ήταν σχεδόν 33% χαμηλότερες σε σχέση με το 2019.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναδεικνύει τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι βρετανικές επιχειρήσεις. Οι πρόσθετοι τελωνειακοί έλεγχοι, οι νέες διαδικασίες και οι εμπορικοί περιορισμοί που εφαρμόστηκαν μετά την έξοδο από την ενιαία αγορά έχουν αυξήσει το κόστος και έχουν δυσκολέψει την πρόσβαση των προϊόντων τους στην Ευρώπη.

Η βρετανική κυβέρνηση υπολογίζει ότι οι νέες συμφωνίες με την ΕΕ θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική οικονομική ώθηση, ενισχύοντας το ΑΕΠ κατά 0,4%.

Το σενάριο επιστροφής στην ΕΕ

Η κυβέρνηση Μπέρναμ επιχειρεί να αναδιαμορφώσει τη σχέση της χώρας με την Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προκάλεσε η αποχώρηση, χωρίς όμως να προχωρά σε άμεση ανατροπή των πολιτικών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται πρόθυμη να ενισχύσει τους δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι η πρόσβαση στην ενιαία αγορά προϋποθέτει την αποδοχή συγκεκριμένων κανόνων και υποχρεώσεων.

Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για το εάν η νέα προσέγγιση θα περιοριστεί σε επιμέρους εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες ή θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια βαθύτερη επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.