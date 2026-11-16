Νετανιάχου: Καταγγελίες για επηρεασμό των εκλογών

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ, μετά τις αποκαλύψεις για συλλήψεις ακτιβιστών αραβικού κόμματος την ημέρα των εκλογών.

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου Channel 12, συνεργάτες του Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρονται να επιχείρησαν να επηρεάσουν το εκλογικό κλίμα σε βάρος αραβικών κομμάτων, μέσω καταγγελιών που οδήγησαν σε συλλήψεις την ημέρα της ψηφοφορίας.

Ο πολιτικός αντίπαλος του απερχόμενου πρωθυπουργού, Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει αναλάβει τη διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ζήτησε άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι ο Νετανιάχου δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του ούτε ένα λεπτό ακόμη.

Οι πληροφορίες για τις συλλήψεις ακτιβιστών

Όπως έγινε γνωστό από το Channel 12, την παραμονή των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, ο Ίντο Νόρντεν, επικεφαλής του επιτελείου του Νετανιάχου, διαβίβασε στον αρχηγό της αστυνομίας καταγγελία για πιθανές παρατυπίες από ακτιβιστές του αραβικού κόμματος Ράαμ.

Ο Νόρντεν φέρεται να έφερε τις αστυνομικές αρχές σε επαφή με πρόσωπο που παρουσιάστηκε ως πληροφοριοδότης, το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν πρώην υπάλληλος του γραφείου του πρωθυπουργού.

Με βάση τις πληροφορίες του, τρεις ακτιβιστές συνελήφθησαν την ημέρα των εκλογών ως ύποπτοι για απόπειρα εξαγοράς ψήφων. Ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η αστυνομία έκρινε ότι οι καταγγελίες δεν στηρίζονταν σε βάσιμα στοιχεία.

Στη συνέχεια, το πολιτικό στρατόπεδο του Νετανιάχου αξιοποίησε την υπόθεση, διατυπώνοντας κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας σε βάρος των αραβικών κομμάτων.

Οι αντιδράσεις των δύο κομμάτων

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Άιζενκοτ, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Νετανιάχου και των συνεργατών του πραγματική, άμεση και απρόβλεπτη απειλή για την ισραηλινή δημοκρατία.

Η παρέμβασή του σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των δύο πλευρών, κατά την οποία εξετάστηκε το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Από την πλευρά του, το γραφείο του πρωθυπουργού απέρριψε το δημοσίευμα ως ψευδές, υποστηρίζοντας ότι ο Νόρντεν ενήργησε στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως πολίτης, φέρνοντας την πηγή πληροφοριών σε επαφή με την αστυνομία.

Το Λικούντ, το δεξιό κόμμα του Νετανιάχου, χαρακτήρισε εξωφρενικές τις δηλώσεις του Άιζενκοτ. Σε ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι, ενώ ο πρωθυπουργός επιδιώκει την ενότητα, ο πολιτικός του αντίπαλος εξαπολύει καθημερινά εμπρηστικές επιθέσεις.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την εμπλοκή του πρωθυπουργικού επιτελείου, θέτοντας το ερώτημα ποιος τοποθέτησε φακέλους γεμάτους με μετρητά στα σπίτια των υπόπτων.

Στο επίκεντρο τα αραβικά κόμματα και ο σχηματισμός κυβέρνησης

Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται σε μια κρίσιμη περίοδο για το πολιτικό μέλλον του Ισραήλ, καθώς συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Ο Νετανιάχου έχει εντείνει τις επιθέσεις του κατά των αραβικών κομμάτων, τα οποία ενδέχεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας υπό τον Άιζενκοτ.

Από την πλευρά τους, οι πολιτικοί αντίπαλοί του τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιεί πολιτικούς χειρισμούς για να παραμείνει στην εξουσία.

Ήδη από την Παρασκευή, ο Άιζενκοτ είχε καταγγείλει μια «ρατσιστική και επιθετική εκστρατεία» του Νετανιάχου κατά της αραβικής μειονότητας, η οποία αποτελεί περίπου το 20% του πληθυσμού της χώρας. Η στάση των αραβικών κομμάτων αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στις πολιτικές διεργασίες για την επόμενη κυβέρνηση.