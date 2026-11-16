Πέθανε ο «Νονός» των μεξικανικών καρτέλ

Τέλος εποχής στα 80 του

Σε ηλικία 80 ετών πέθανε σε νοσοκομείο της Γουαδαλαχάρα ο Μιγκέλ Άνχελ Φελίξ Γκαγιάρδο, ένας από τους ισχυρότερους βαρόνους ναρκωτικών στην ιστορία του Μεξικού. Γνωστός ως «Νονός» (The Godfather) και «Αφεντικό των Αφεντικών», είχε ηγηθεί του πανίσχυρου καρτέλ της Γουαδαλαχάρα, που κυριάρχησε στη διακίνηση κοκαΐνης τη δεκαετία του 1980.

Ο Γκαγιάρδο θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στη δημιουργία της συνεργασίας ανάμεσα στα κολομβιανά καρτέλ και τις μεξικανικές εγκληματικές οργανώσεις. Μέσω αυτής της συμμαχίας, μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική μεταφέρονταν στις ΗΠΑ μέσω του Μεξικού.

Η δολοφονία που οδήγησε στη σύλληψή του

Η δράση του καρτέλ άρχισε να αποκαλύπτεται μετά τη δολοφονία του Αμερικανού πράκτορα της DEA, Ενρίκε «Κίκι» Καμαρένα, το 1985. Ο πράκτορας είχε συμμετάσχει στην αποκάλυψη και καταστροφή τεράστιας φυτείας μαριχουάνας που ανήκε στην εγκληματική οργάνωση.

Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αμερικανικών αρχών. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1989, ο Γκαγιάρδο συνελήφθη και καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη.

Παρέμεινε υπό κράτηση για δεκαετίες. Το 2022 εγκρίθηκε η μεταφορά του σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω της επιβαρυμένης υγείας του, ωστόσο τεχνικά προβλήματα με το ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης εμπόδισαν τη μετακίνησή του.

Η σχέση με τον «Ελ Τσάπο»

Στην οργάνωσή του είχε εργαστεί και ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, στον οποίο είχε ανατεθεί ο τομέας των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μετά τη σύλληψη του Γκαγιάρδο, το καρτέλ της Γουαδαλαχάρα διασπάστηκε και από την αναδιοργάνωση των εγκληματικών ομάδων αναδείχθηκε το καρτέλ της Σιναλόα, με ηγετική φυσιογνωμία τον Γκουσμάν.