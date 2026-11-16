Τραμπ για αερομεταφορές: Η ευθύνη στην κυβέρνηση Μπάιντεν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση του Δημοκρατικού, Τζο Μπάιντεν, για το χάος που επικράτησε την Παρασκευή στις αερομεταφορές των ΗΠΑ, εξαιτίας της ακύρωσης χιλιάδων πτήσεων και της μεγάλης ταλαιπωρίας, που υπέστησαν χιλιάδες ταξιδιώτες.

Στις πρώτες του δηλώσεις σχετικά με την απόφαση των αρμόδιων αρχών να καθηλώσουν τα αεροσκάφη λόγω τεχνικού προβλήματος, ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε έντονη κριτική στη διαχείριση του συστήματος αερομεταφορών από την κυβέρνηση Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντάς την «καταστροφική». Σε ανάρτηση, που έκανε χθες, στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι «ό,τι άγγιξαν χάλασε».

Παράλληλα, έκανε λόγο για τεράστια ποσά που, όπως ανέφερε, δαπανήθηκαν χωρίς υπευθυνότητα, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση ενός ήδη παρωχημένου και προβληματικού συστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναστάτωση προκλήθηκε από τεχνική δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε παλαιές υποδομές, γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων.

Η καθήλωση των αεροσκαφών για περισσότερες από τέσσερις ώρες, το απόγευμα της Παρασκευής, αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα σπάνιο περιστατικό, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένη αναστάτωση στα αεροδρόμια.

Συνολικά, από την Παρασκευή έως και το Σάββατο ακυρώθηκαν περισσότερες από 18.000 πτήσεις, ενώ χιλιάδες ακόμη σημείωσαν καθυστερήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, επιπλέον 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν το πρωί της Κυριακής, ενώ σχεδόν 3.000 παρουσίασαν καθυστερήσεις.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε στο ABC News ότι, εφόσον συνεχιστεί η βελτίωση της κατάστασης, είναι πιθανό η αεροπορική κίνηση να έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα έως τη Δευτέρα.

Κατά την αντικατάσταση παλιών καλωδίων από χαλκό με οπτικές ίνες, παρουσιάστηκε βλάβη σε έναν δρομολογητή (router), εξήγησε ο Ντάφι, και αυτή με τη σειρά της «προκάλεσε προβλήματα επικοινωνίας με τα αεροσκάφη», καθώς και ζητήματα με τα συστήματα ραντάρ.

«Η αστάθεια αυτή άρχισε να επεκτείνεται», διευκρίνισε ο επικεφαλής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, και «τότε πήραμε την απόφαση να αναστείλουμε τις αναχωρήσεις για προληπτικούς λόγους».