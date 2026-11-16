ΗΠΑ: Ελάφια “παραθέριζαν” σε παραλία στο Όρεγκον

Δύο μεγαλόσωμα ελάφια εντοπίστηκαν να παίζουν σε παραλία του Όρεγκον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η παρουσία τους δίπλα στον ωκεανό κατέγραψε μια ασυνήθιστη εικόνα συνάντησης της άγριας ζωής με το παράκτιο περιβάλλον.

Τα ζώα κινούνταν παιχνιδιάρικα στην παραλία, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο θέαμα για όσους βρίσκονταν στην περιοχή. Πρόκειται για ουαπίτι, ένα από τα μεγαλύτερα είδη της οικογένειας των ελαφιδών στη Βόρεια Αμερική.

Η εμφάνιση των ουαπίτι στην παραλία του Όρεγκον

Τα ουαπίτι ζουν σε διαφορετικά φυσικά περιβάλλοντα στη Βόρεια Αμερική, από δασικές εκτάσεις έως παράκτιες περιοχές. Η παρουσία τους κοντά στη θάλασσα, επομένως, συνδέεται με το εύρος των ενδιαιτημάτων στα οποία μπορεί να συναντηθεί το είδος.

Πηγή Βίντεο: X – ABC News