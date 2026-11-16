Eurovision Asia: Ιστορική πρώτη νίκη για τις Φιλιππίνες

Οι Φιλιππίνες είναι η πρώτη νικήτρια χώρα της Eurovision Asia, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Η 19χρονη Καρμέλ (Carmelle) κέρδισε τον πρώτο ασιατικό διαγωνισμό τραγουδιού με το «Sobra-Sobra», συγκεντρώνοντας 211 βαθμούς ανάμεσα σε 11 συμμετοχές.

Η νεαρή τραγουδίστρια, η μικρότερη σε ηλικία διαγωνιζόμενη, βρισκόταν από την αρχή ανάμεσα στα φαβορί. Το τραγούδι της, με έντονα ποπ στοιχεία και ένα χαρακτηριστικό ραπ μέρος, αποτελεί ύμνο στη γυναικεία ενδυνάμωση.

Η Καρμέλ εξασφάλισε 93 βαθμούς από τις εθνικές κριτικές επιτροπές και 118 από την ψηφοφορία του κοινού. Έτσι, βρέθηκε στην πρώτη θέση με διαφορά 41 βαθμών από τη δεύτερη συμμετοχή.

Eurovision Asia: Η τελική κατάταξη και οι συμμετοχές που ξεχώρισαν

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η διοργανώτρια Ταϊλάνδη με το ντουέτο MANG x DAOU και το τραγούδι «Aroma», συγκεντρώνοντας 170 βαθμούς. Την τρίτη θέση κατέλαβε το Βιετνάμ με την Τόκ Τιέν (Toc Tien) και 164 βαθμούς. Ακολούθησαν η Μαλαισία με 152 και το Λάος με 139 βαθμούς.

Η πρώτη Eurovision Asia φιλοξενήθηκε στο One Bangkok Arena, με τις συμμετοχές να προσφέρουν διαφορετικά μουσικά και σκηνικά στοιχεία. Ξεχώρισαν οι Beatmosphere από το Μπανγκλαντές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν αποκλειστικά τις φωνές τους για να αναπαράγουν ήχους κρουστών και μπάσου, χωρίς μουσικό backing track.

Το Λάος εκπροσώπησε η Thinla με το τραγούδι «Bae», φορώντας παραδοσιακή ενδυμασία. Ωστόσο, η εμφάνισή της προβλήθηκε ξανά απρόσμενα, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα οδήγησε στην επανάληψη του μουσικού βίντεο λίγο πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Το ευρωπαϊκό μοντέλο ψηφοφορίας και οι καλεσμένοι

Η ψηφοφορία ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό το μοντέλο της ευρωπαϊκής Eurovision. Οι εθνικές επιτροπές και το κοινό είχαν ισότιμη συμμετοχή στη διαμόρφωση του αποτελέσματος, ενώ προσμετρήθηκαν και οι ψήφοι των θεατών από τον υπόλοιπο κόσμο.

Στη σκηνή ανέβηκαν και καλεσμένοι καλλιτέχνες. Η Ντάρα (Dara), νικήτρια της Eurovision 2026 για τη Βουλγαρία, ερμήνευσε το «Bangaranga» και το νέο της τραγούδι «Bad Idea». Παράλληλα, ο Ταϊλανδός σταρ Τζεφ Σάτουρ (Jeff Satur) παρουσίασε το «Black Tie».