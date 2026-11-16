Μετανάστευση κόκκινων καβουριών στο Νησί των Χριστουγέννων

Δεκάδες εκατομμύρια κόκκινα καβούρια έχουν ξεκινήσει την ετήσια μετακίνησή τους προς τις ακτές στο Νησί των Χριστουγέννων, στην Αυστραλία.

Κάθε χρόνο, με την έναρξη της περιόδου των βροχοπτώσεων, τα κόκκινα καβούρια εγκαταλείπουν τα δάση όπου ζουν και κατευθύνονται μαζικά προς τη θάλασσα. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή διαδρομή, κατά την οποία εκατομμύρια μικρά καβούρια καλύπτουν δρόμους, μονοπάτια και παράκτιες περιοχές, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα.

Βασικός σκοπός αυτής της μαζικής μετακίνησης είναι η αναπαραγωγή τους, καθώς τα θηλυκά καβούρια φτάνουν στις ακτές για να απελευθερώσουν τα αυγά τους στη θάλασσα.

Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και συνδέεται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Η μετανάστευση των κόκκινων καβουριών αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά θεάματα της Αυστραλίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επιστημόνων, φωτογράφων και επισκεπτών από όλο τον κόσμο.