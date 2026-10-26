Κατάπιε σκουλαρίκια Tiffany αξίας 760.000 δολαρίων!

Μέχρι και ακτινογραφία χρειάστηκε για να αποδειχθεί η απίστευτη κλοπή σε κατάστημα Tiffany & Co. στη Φλόριντα. Ο 32χρονος Τζέιθαν Γκίλντερ άρπαξε δύο ζευγάρια πανάκριβα σκουλαρίκια και προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του καταπίνοντάς τα. Τελικά, το σχέδιό του κατέρρευσε.

Ο Γκίλντερ κρίθηκε ένοχος για ληστεία και μεγάλη κλοπή από δικαστήριο, για την υπόθεση που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, στο εμπορικό κέντρο Mall at Millenia, στο Ορλάντο.

Παρίστανε τον εκπρόσωπο μπασκετμπολίστα

Για να αποκτήσει πρόσβαση στα κοσμήματα, ο 32χρονος φέρεται να παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος παίκτη της ομάδας Orlando Magic. Μόλις βρέθηκε κοντά στα πολύτιμα αντικείμενα, άρπαξε δύο σετ διαμαντένιων σκουλαρικιών.

Το πρώτο, με διαμάντια 4,86 καρατίων, είχε αξία 160.000 δολαρίων. Το δεύτερο, με διαμάντια 8,10 καρατίων, αποτιμήθηκε στα 609.500 δολάρια. Η συνολική αξία τους ξεπερνούσε τα 769.000 δολάρια.

Κατά τη διαφυγή του, ο δράστης άσκησε βία σε υπάλληλο του καταστήματος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Οι αστυνομικοί τον είδαν να τα καταπίνει

Φωτογραφία/Florida Highway Patrol

Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή όταν αστυνομικοί της Τροχαίας της Φλόριντα εντόπισαν τον Γκίλντερ σε αυτοκινητόδρομο. Στο βίντεο από τις κάμερες των περιπολικών φαίνεται να προσπαθούν να τον εμποδίσουν να καταπιεί τα σκουλαρίκια.

Τρεις αστυνομικοί χρειάστηκε να τον ακινητοποιήσουν, ενώ του ζητούσαν επίμονα να ανοίξει το στόμα του. Παρά την κινητοποίηση, τα κοσμήματα δεν εντοπίστηκαν και αρχικά δεν του απαγγέλθηκε κατηγορία για την κλοπή.

Η ανατροπή ήρθε μέσα στο κρατητήριο. Σύμφωνα με την έκθεση σύλληψης, ο ίδιος ρώτησε αυθόρμητα το προσωπικό αν θα κατηγορηθεί για «αυτό που έχει στο στομάχι του». Αστυνομικός φέρεται επίσης να τον άκουσε να λέει πως θα έπρεπε να είχε πετάξει τα σκουλαρίκια από το παράθυρο.

Η ακτινογραφία αποκάλυψε τα κοσμήματα

Ο απεικονιστικός έλεγχος έδωσε την απάντηση. Οι ντετέκτιβ εντόπισαν τα σκουλαρίκια μέσα στο πεπτικό σύστημα του 32χρονου, επιβεβαιώνοντας πού είχαν καταλήξει τα κλοπιμαία.

Ο Γκίλντερ παρέμεινε στο νοσοκομείο για σχεδόν δύο εβδομάδες, μέχρι να αποβληθούν τα κοσμήματα από τον οργανισμό του. Στη συνέχεια, τα σκουλαρίκια καθαρίστηκαν από τον ειδικό τεχνίτη κοσμημάτων της Tiffany και παραδόθηκαν στον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας.

Η ετυμηγορία και το μήνυμα των αρχών

Η εισαγγελέας τόνισε ότι η υπόθεση δεν αφορούσε μόνο την οικονομική ζημιά, αλλά και τη βία που αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι του καταστήματος.

Ο Γκίλντερ κρίθηκε ένοχος για ληστεία και μεγάλη κλοπή. Η υπόθεση ανέδειξε μια ασυνήθιστη προσπάθεια απόκρυψης αποδεικτικών στοιχείων, η οποία τελικά αποκαλύφθηκε χάρη στον ιατρικό έλεγχο.

Τα σκουλαρίκια επέστρεψαν στην εταιρεία. Για τον δράστη, όμως, η απόπειρα να εξαφανίσει τα ίχνη του, προσθέτει μια απίστευτη λεπτομέρεια σε μια υπόθεση κλοπής εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων.