Τους τρεις λόγους που οδήγησαν στο εκτεταμένο τεχνικό πρόβλημα της περασμένης εβδομάδας, το οποίο έθεσε εκτός λειτουργίας το Outlook, το Exchange και άλλες σημαντικές εφαρμογές της, γνωστοποίησε η Microsoft.

Σύμφωνα με την αρχική έκθεση της εταιρείας, η διακοπή των υπηρεσιών, που διήρκεσε περίπου 24 ώρες, οφειλόταν στον συνδυασμό τριών παραγόντων:

ενός σφάλματος που παρέμενε στο σύστημα από τον Ιούλιο ,

που παρέμενε από τον , μιας δυσλειτουργίας στις εσωτερικές δικτυακές συνδέσεις

της μειωμένης διαθεσιμότητας χωρητικότητας στους διακομιστές.

Όπως έγινε γνωστό από τα στελέχη της Microsoft, καθένα από τα προβλήματα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά. Ωστόσο, η ταυτόχρονη εμφάνισή τους δημιούργησε μια αλυσιδωτή αντίδραση, προκαλώντας μια εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας.

Το πρόβλημα εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη, όταν χρήστες στις ΗΠΑ άρχισαν να αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους μέσω του Outlook. Η δυσλειτουργία συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ούτε το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ούτε άλλες εφαρμογές του Office 365.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες αποκαταστάθηκαν έως το Σάββατο, ενώ παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από τους χρήστες. Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με κυβερνοεπίθεση ή παραβίαση των συστημάτων ασφαλείας της.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Τσαρλς Λαμάνα, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft, αποκάλυψε χθες ότι ένα λανθάνον σφάλμα, το οποίο υπήρχε από τον Ιούλιο, οδήγησε στην υπερφόρτωση των διακομιστών και τελικά στην αδυναμία ανταπόκρισής τους.

«Ένα λανθάνον σφάλμα που υπήρχε από τον Ιούλιο προκάλεσε την υπερφόρτωση και τη μη ανταπόκριση των διακομιστών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λαμάνα.

Εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε η δυσλειτουργία, σημείωσε ότι η Microsoft διαθέτει συνήθως δύο πύλες δικτύου, οι οποίες λειτουργούν ως σημεία σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και διευκολύνουν τη μεταφορά δεδομένων. Ωστόσο, μία από αυτές δεν λειτουργούσε κανονικά για το Microsoft Teams, με αποτέλεσμα η κύρια πύλη να δεχθεί αυξημένο φορτίο. Την ίδια στιγμή, περισσότερο από το 14% της χωρητικότητας των διακομιστών δεν ήταν διαθέσιμο εξαιτίας ενός διαφορετικού προβλήματος που είχε παρουσιαστεί την προηγούμενη ημέρα.

«Ο συνδυασμός του αυξημένου φορτίου και της μειωμένης χωρητικότητας των διακομιστών είχε ως αποτέλεσμα η πύλη δικτύου να ενεργοποιήσει το λανθάνον σφάλμα που υπήρχε από τον Ιούλιο. Αυτό είχε ως συνέπεια να συσσωρεύονται αιτήματα, μέχρι που οι διακομιστές σταμάτησαν τελικά να ανταποκρίνονται. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις ώρες αιχμής της διαδικτυακής κίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες», εξήγησε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση του προβλήματος αποδείχθηκε πιο περίπλοκη από το συνηθισμένο, καθώς το σφάλμα δεν είχε εμφανιστεί πρόσφατα και, επομένως, δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί απλώς με την αναίρεση μιας τελευταίας αλλαγής.

«Η αποκατάσταση διήρκεσε περισσότερο από το συνηθισμένο, επειδή, καθώς οι διακομιστές επανέρχονταν σε λειτουργία, κατακλύζονταν αμέσως από την κίνηση που είχε συσσωρευτεί όσο παρέμεναν εκτός λειτουργίας και σταματούσαν και πάλι να ανταποκρίνονται», ανέφερε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι οι υφιστάμενοι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί της εταιρείας δεν ήταν κατάλληλα προσαρμοσμένοι για την αντιμετώπιση μιας τόσο μεγάλης διακοπής.

«Οι συνήθεις αυτοματοποιημένες διαδικασίες αποκατάστασης που διαθέτουμε δεν είχαν σχεδιαστεί για να επαναφέρουν τις υπηρεσίες από μια τόσο εκτεταμένη κατάσταση μη ανταπόκρισης. Επιπλέον, καθώς το βασικό σφάλμα στον κώδικα ήταν ένα λανθάνον πρόβλημα που υπήρχε εδώ και αρκετούς μήνες, οι συνήθεις διαδικασίες επαναφοράς προηγούμενων εκδόσεων, σταδιακής διάθεσης αλλαγών και οι διακόπτες ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης λειτουργιών δεν μπορούσαν να αναιρέσουν γρήγορα την αλλαγή», κατέληξε ο Λαμάνα.