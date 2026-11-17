Συναγερμός στην Πράγα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο τρένα έχουν συγκρουστεί πάνω σε σιδηροδρομική γέφυρα.

Συγκεκριμένα το ατύχημα συνέβη πάνω από την οδό Seifertova στην σιδηροδρομική γέφυρα περίπου στις 7 το πρωί. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει η αστυνομία καθώς και διασώστες, ασθενοφόρα και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ακόμη παραμένουν άγνωστα.