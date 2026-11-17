Πράγα: Συγκρούστηκαν δύο τρένα
Συναγερμός στην Πράγα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο τρένα έχουν συγκρουστεί πάνω σε σιδηροδρομική γέφυρα.
Συγκεκριμένα το ατύχημα συνέβη πάνω από την οδό Seifertova στην σιδηροδρομική γέφυρα περίπου στις 7 το πρωί. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Στο σημείο έχουν σπεύσει η αστυνομία καθώς και διασώστες, ασθενοφόρα και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ακόμη παραμένουν άγνωστα.
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