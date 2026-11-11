Βραζιλία: Πρόστιμο στη Meta για άνιση μεταχείριση των υποψηφίων Λούλα και Μπολσονάρου

Πρόστιμο ύψους 7,5 εκατομμυρίων ρεάλ (περίπου 1,2 εκατ. ευρώ) επέβαλε η βραζιλιάνικη δικαιοσύνη στον τεχνολογικό κολοσσό Meta, κρίνοντας ότι η εταιρεία απέτυχε να διασφαλίσει συνθήκες ισότητας στην προβολή του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και του δεξιού πολιτικού του αντιπάλου, Φλάβιο Μπολσονάρου, κατά την πρόσφατη προεκλογική περίοδο.

Η απόφαση του Ανώτερου Εκλογικού Δικαστηρίου (TSE) ελήφθη μετά τις καταγγελίες της πλευράς του Λούλα —ο οποίος επικράτησε τελικά στον επαναληπτικό γύρο της 25ης Οκτωβρίου— για μεροληπτική στάση των δημοφιλών πλατφορμών Facebook, Instagram και WhatsApp υπέρ του αντιπάλου του, ο οποίος απολάμβανε και τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, ο εισηγητής δικαστής Μάρκο Αουρέλιο Μπελίζε διευκρίνισε ότι η ποινή επιβλήθηκε καθώς δεν διασφαλίστηκε η ισονομία, χωρίς ωστόσο να στοιχειοθετηθεί εσκεμμένη δολιοφθορά με σκοπό την αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Η νομική ομάδα του Λούλα είχε κάνει λόγο για «αλγοριθμική χειραγώγηση» και κατηγόρησε τη Meta ότι λειτούργησε ως πολιτικός παράγοντας, επιβάλλοντας περιορισμούς στο ψηφιακό περιεχόμενο του αριστερού ηγέτη μέσω σοβαρών παρατυπιών. Από την πλευρά της, η αμερικανική εταιρεία απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ψευδείς και αβάσιμες, ενώ απέδωσε τις όποιες δυσλειτουργίες σε γενικευμένα τεχνικά σφάλματα που δεν περιορίζονταν μόνο στη Βραζιλία, επιμένοντας ότι τήρησε πλήρως τις δικαστικές απαιτήσεις.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας το TSE είχε καλέσει ρητά τη Meta να λάβει μέτρα για να εγγυηθεί την ίση μεταχείριση των δύο υποψηφίων σε ό,τι αφορά τη μετάδοση του περιεχομένου τους. Μετά την εκλογική του επικράτηση, ο πρόεδρος Λούλα επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να αυστηροποιήσει περαιτέρω το νομικό πλαίσιο για τα κοινωνικά δίκτυα στη Βραζιλία, έχοντας ήδη υιοθετήσει κατά τη θητεία του ρυθμίσεις που καθιστούν τις εταιρείες τεχνολογίας άμεσα συνυπεύθυνες για το περιεχόμενο που διακινούν οι χρήστες τους.