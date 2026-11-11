Φωτιά σε πετρελαιοφόρο στο Στενό του Ορμούζ

Στις φλόγες τυλίχθηκε πετρελαιοφόρο στο Στενό του Ορμούζ, μετά από πρόσκρουση σε θαλάσσια νάρκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί, σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου.

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι το πλοίο κινούνταν σε θαλάσσια ζώνη που έχει χαρακτηρίσει επικίνδυνη και απαγορευμένη. Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO είχε ενημερώσει για περιστατικό με πετρελαιοφόρο στο Στενό του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν είχε δώσει πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος, την έκταση των ζημιών ή ενδεχόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι συνολικά τρία πλοία έχουν εκδηλώσει πυρκαγιά στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Γιατί έχει σημασία το Στενό του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί κομβικό πέρασμα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό περνούσε περίπου το 20% των παγκόσμιων ποσοτήτων πετρελαίου και άλλων υδρογονανθράκων.

Η νέα αναφορά για πυρκαγιά σε πετρελαιοφόρο εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μια περιοχή με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία.