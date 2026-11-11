Νέος γύρος συνομιλιών Ουκρανίας – ΗΠΑ – Ρωσίας σήμερα στο Αμπού Ντάμπι

Την ικανοποίησή του για τη μεταβολή της αμερικανικής προσέγγισης στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη σταθερή ανάγκη της χώρας του για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Οι τριμερείς συνομιλίες, οι οποίες διεξάγονται στο Αμπού Ντάμπι με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον, αποτελούν την πρώτη απευθείας συνάντηση των εμπόλεμων πλευρών από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η αμερικανική πλευρά, εκπροσωπούμενη από τους απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφαλείας που θα περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη με στόχο τη διασφάλιση μακροχρόνιας ειρήνης. Σύμφωνα με πηγές της ρωσικής αντιπροσωπείας, η Μόσχα ευθυγραμμίζεται με την ιδέα μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, να δηλώνει ότι είναι απολύτως λογικό να καθοριστούν πρώτα οι γενικές παράμετροι και έπειτα να επιλυθεί η ίδια η σύγκρουση.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος από την Κοπεγχάγη, δηλώνοντας ότι βλέπει αλλαγές και είναι ικανοποιημένος με όσα ακούει, εξέφρασε όμως επιφυλάξεις για τις πραγματικές προθέσεις της Μόσχας, θέτοντας ως απαράβατη προτεραιότητα τον τερματισμό του πολέμου και τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πριν από οποιονδήποτε διάλογο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Το εδαφικό παραμένει το κεντρικό σημείο τριβής, καθώς η Μόσχα αξιώνει την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από την επαρχία του Ντονέτσκ, με το Κίεβο να απαντά ότι για οποιαδήποτε κίνηση απαιτούνται πολύ συγκεκριμένες εγγυήσεις.

Η νέα διπλωματική πρωτοβουλία των ΗΠΑ έχει κινητοποιήσει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες διεκδικούν ενεργό ρόλο στη διαδικασία. Η Γαλλία επεσήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων, άποψη με την οποία συμφωνεί και ο Ζελένσκι, ο οποίος ζήτησε να αποφασιστεί εντός του Νοεμβρίου ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις. Αντίθετα, η Ρωσία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θεωρεί απαραίτητη την παρουσία της Ευρώπης στο τραπέζι, αν και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε από το Παρίσι ότι στόχος είναι η μελλοντική διεύρυνση των συνομιλιών.

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκαθάρισε ότι οι ευρύτερες συζητήσεις πρέπει να ακολουθήσουν μια επίσημη κατάπαυση του πυρός, θέση την οποία απέρριψε ο Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ότι επιδιώκουν απλώς να εξασφαλίσουν ανάπαυλα για τις ουκρανικές δυνάμεις. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, με την ατζέντα να περιλαμβάνει μέτρα αποκλιμάκωσης σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια και η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.