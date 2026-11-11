(Βίντεο) Εντυπωσιακά σμήνη πουλιών «σκεπάζουν» τον ουρανό σε Ρώμη και Μπέργκαμο

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφονται στη Ρώμη και το Μπέργκαμο της Ιταλίας, με τεράστια σμήνη πουλιών να κινούνται συντονισμένα πάνω από τις δύο πόλεις. Τα βίντεο που κυκλοφορούν στο Χ (πρώην Twitter) έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των χρηστών.

Χιλιάδες πουλιά πετούν μαζί, σχηματίζοντας συνεχώς μεταβαλλόμενα σχήματα στον ουρανό. Οι κινήσεις τους είναι απόλυτα συγχρονισμένες, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα πάνω από αστικές περιοχές.

Το φαινόμενο που τραβά τα βλέμματα

Στη Ρώμη, μεγάλες συγκεντρώσεις ψαρονιών έχουν καταγραφεί σε διάφορα σημεία της πόλης. Τα πουλιά σχηματίζουν πυκνά σμήνη, τα οποία αλλάζουν κατεύθυνση σχεδόν ταυτόχρονα.

Αντίστοιχες εικόνες από το Μπέργκαμο δείχνουν τον ουρανό να γεμίζει από πουλιά, σε ένα θέαμα που ξεχωρίζει για την έκταση και τον συντονισμό του.

Πρόκειται για φυσική συμπεριφορά των ψαρονιών, γνωστή ως murmurations. Τα πουλιά συγκεντρώνονται σε μεγάλα σμήνη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο που αναζητούν ασφαλή σημεία για να κουρνιάσουν.

Τα βίντεο από τις δύο ιταλικές πόλεις μεταφέρουν ένα σπάνια εντυπωσιακό θέαμα της φύσης μέσα στον αστικό ιστό.

Πηγή βίντεο/X (Twitter) -margoenglish26