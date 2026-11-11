Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο ηθοποιός Στέισι Κιτς

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Στέισι Κιτς (Stacy Keach), ο οποίος άφησε έντονο αποτύπωμα στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο και στο θέατρο.

Ο ηθοποιός πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια στο σπίτι του στη Μαγκνταλένκα της Πολωνίας.

Ο Κιτς ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Πολωνία μαζί με τη σύζυγό του. Η οικογένειά του αναμένεται να οργανώσει την κηδεία του τις επόμενες ημέρες, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν η τελετή ή η ταφή θα γίνει στην Πολωνία ή στις ΗΠΑ.

Ο Στέισι Κιτς ως Mike Hammer

Ο Στέισι Κιτς έγινε ευρύτερα γνωστός από την ερμηνεία του ως ιδιωτικός ντετέκτιβ Mike Hammer στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά. Ο συγκεκριμένος ρόλος συνδέθηκε στενά με την τηλεοπτική διαδρομή του και συνέβαλε στην αναγνωρισιμότητά του στο διεθνές κοινό.

Στην καριέρα του συμμετείχε επίσης στις παραγωγές Prison Break, Fat City και American History X. Παράλληλα, είχε καταξιωμένη παρουσία στο θέατρο.

Ο Βαραββάς στον «Ιησού από τη Ναζαρέτ»

Για το ελληνικό κοινό, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες εμφανίσεις του ήταν εκείνη του Βαραββά στη θρησκευτική σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» του 1977, σε σκηνοθεσία Φράνκο Τζεφιρέλι.

Ο Κιτς ενσάρκωσε τον επαναστάτη και κατάδικο που αφήνεται ελεύθερος από τον Πόντιο Πιλάτο αντί του Ιησού. Παρότι η συμμετοχή του στη σειρά ήταν σύντομη, ο ρόλος του παρέμεινε μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές της παρουσίας του στη βιβλική τηλεοπτική ιστορία.

Πηγή Βίντεο & Φωτογραφίας: X- Variety