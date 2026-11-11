Νότια Καρολίνα: Έθαψαν ζωντανό μωρό 11 μηνών μέσα σε κλουβί σκύλου

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση ενός βρέφους 11 μηνών στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ. Ο μικρός Κόα Σαρπ εντοπίστηκε ζωντανός, θαμμένος μέσα σε κλουβί σκύλου, το οποίο ήταν τυλιγμένο με μια πετσέτα και είχε καλυφθεί με χώμα.

Το κλουβί βρέθηκε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι, κοντά στο σπίτι του παππού του παιδιού, στην κομητεία Λέξινγκτον. Σύμφωνα με τον σερίφη Μπράιαν Κουν, η πετσέτα πιθανότατα επέτρεψε να περνά αρκετός αέρας, κρατώντας το μωρό στη ζωή για περίπου 24 ώρες.

Είχε συλληφθεί ο πατέρας του πριν βρεθεί το μωρό

Ο 11 μηνών Κόα είχε εξαφανιστεί το πρωί της Δευτέρας, όταν τον πήρε μαζί του ο πατέρας του, Μάικλ Κόμερ. Το παιδί βρισκόταν υπό τη φροντίδα της γιαγιάς του, η οποία έφυγε από το σπίτι, καθώς επρόκειτο να φτάσει άλλος φροντιστής.

Όταν ο τελευταίος έφτασε, διαπίστωσε ότι τόσο ο πατέρας όσο και το βρέφος είχαν εξαφανιστεί. Ακολούθησε κινητοποίηση των αρχών και εκτεταμένη αναζήτηση.

Ο Μάικλ Κόμερ συνελήφθη αργά τη Δευτέρα στην κομητεία Λέξινγκτον, με κατηγορία διάρρηξης, αφού εντοπίστηκε σε βοηθητικό κτίσμα. Το μωρό, ωστόσο, δεν ήταν μαζί του.

«Χαρούμενη εξέλιξη» για τις αρχές

Στις έρευνες συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, το FBI και η υπηρεσία επιβολής του νόμου της Νότιας Καρολίνας.

Ο σερίφης χαρακτήρισε τον εντοπισμό του παιδιού ζωντανό, ιδιαίτερα χαρούμενη εξέλιξη, δεδομένων των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε.

Η μητέρα του συλληφθέντος δήλωσε ότι δεν περίμενε ποτέ μια τέτοια συμπεριφορά από τον γιο της, προσθέτοντας πως θεωρεί ότι βρίσκεται εκεί όπου πρέπει, δηλαδή υπό κράτηση.

Το σημαντικότερο για τις αρχές ήταν ότι ο μικρός Κόα βρέθηκε ζωντανός, έπειτα από σχεδόν μία ημέρα αγωνιώδους αναζήτησης.

Πηγή βίντεο//X (Twitter)/shuyihealing