Αλάσκα: Άγνωστο αντικείμενο αιωρούνταν σε στρατιωτική βάση

Ένα άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο, το οποίο η αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ως σκούρο σχηματισμό με εικόνα που παρέπεμπε σε μέδουσα και προεκτάσεις σαν πλοκάμια, καταγράφηκε στο Άνκορατζ της Αλάσκας, κοντά σε αμερικανική στρατιωτική βάση.

Η Σάρα Τζέιν Όσμπορν το φωτογράφισε και το βιντεοσκόπησε στις 15 Ιουνίου, περίπου στις 22:13, ενώ βρισκόταν με τον σύζυγό της, Πιτ, στη λεωφόρο Sixth Avenue.

Η Όσμπορν δήλωσεl ότι η παρατήρηση διήρκεσε περίπου τρία λεπτά. Το αντικείμενο παρέμενε πάνω από τα δέντρα, άλλαζε όμως κατεύθυνση και προσανατολισμό, ενώ οι προεκτάσεις του φαίνονταν να κινούνται ξεχωριστά. Λίγο αργότερα χάθηκε από το οπτικό της πεδίο.

Η καταγραφή του αντικειμένου στο Άνκορατζ

Το ζευγάρι βρισκόταν στο Άνκορατζ για επαγγελματικό ταξίδι. Η Όσμπορν θέλησε αρχικά να φωτογραφίσει ένα ουράνιο τόξο από το αυτοκίνητο. Ο Πιτ σταμάτησε σε ελεύθερο χώρο στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, ώστε να μην εμποδίζεται η θέα από άλλα οχήματα.

Κατά τη λήψη των φωτογραφιών, η Όσμπορν διέκρινε στην οθόνη του κινητού της ένα μικρό, σκοτεινό σημάδι. Στην αρχή θεώρησε ότι επρόκειτο για κουνούπι που είχε περάσει μπροστά από τον φακό. Όταν κοίταξε προς τον ουρανό, διαπίστωσε ότι το σχήμα ήταν πολύ μεγαλύτερο.

Κάλεσε τότε τον σύζυγό της, ο οποίος είδε και εκείνος το αντικείμενο, και άρχισε να τραβά διαδοχικές φωτογραφίες και βίντεο. Όπως περιέγραψε, έχει στη διάθεσή της πολλές εικόνες που έχουν ληφθεί με πολύ μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους.

Η ίδια πρόσεξε ότι η απόχρωση του αντικειμένου έμοιαζε με συνδυασμό μαύρου και ασημί. Η εικόνα του δεν της θύμισε τους πολύχρωμους χαρταετούς που είχε συναντήσει σε πάρκα της περιοχής. Αν και τα δέντρα κινούνταν λόγω του αέρα, η συμπεριφορά του αντικειμένου δεν της έδωσε την εντύπωση χαρταετού, ενώ εκτίμησε ότι οι προεκτάσεις του δεν κινούνταν προς την κατεύθυνση του ανέμου.

Το αντικείμενο εντοπίστηκε προς την πλευρά της βάσης JBER, γνωστής και ως Joint Base Elmendorf-Richardson. Στην εγκατάσταση σταθμεύουν μαχητικά αεροσκάφη και πραγματοποιούνται αποστολές αεράμυνας, επιτήρησης και στρατιωτικών αερομεταφορών.

Η εγγύτητα του περιστατικού με τη στρατιωτική βάση δεν αποδεικνύει σύνδεση του αντικειμένου με τις δραστηριότητες της JBER. Δεν έχει ανακοινωθεί επιβεβαιωμένη εξήγηση για το τι καταγράφηκε, ούτε υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν εξωγήινη προέλευση.

Μετά την εξαφάνιση του αντικειμένου, η Όσμπορν και ο σύζυγός της αναζήτησαν πιθανές απαντήσεις στην περιοχή. Πήγαν σε κοντινό πάρκο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιος χειριστής χαρταετού ή πρόσωπο που θα μπορούσε να γνωρίζει κάτι για το συμβάν, χωρίς να εντοπίσουν κανέναν.

Στη συνέχεια κινήθηκαν προς την περιοχή Arctic Valley, από όπου είχαν καλύτερη θέα προς τη δασική έκταση. Παρέμειναν εκεί περίπου μισή ώρα, αναζητώντας ξανά το αντικείμενο, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι ανοιχτές εξηγήσεις για το UFO στην Αλάσκα

Ο Πιτ Όσμπορν υπολόγισε ότι το αντικείμενο ίσως βρισκόταν σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων. Η απόσταση αυτή δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν οι πραγματικές διαστάσεις του.

Το ζευγάρι είχε δει νωρίτερα ένα αεροσκάφος κοντά στα βουνά, το οποίο έδειχνε πολύ μικρότερο από το άγνωστο αντικείμενο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για ασφαλή σύγκριση, καθώς δεν ήταν γνωστή η απόσταση ούτε του αεροσκάφους ούτε του αντικειμένου.

Το ενδεχόμενο να επρόκειτο για drone ή χαρταετό παραμένει ανοιχτό. Η Όσμπορν δήλωσε ότι δεν αποκλείει την πιθανότητα του drone, όμως εξακολουθεί να αναρωτιέται για το μέγεθος και τον τρόπο κίνησης του σχήματος που είδε.

Την προβλημάτισε επίσης το γεγονός ότι δεν βρήκε άλλους αυτόπτες μάρτυρες. Όπως ανέφερε, η παρουσία του συζύγου της ήταν καθοριστική, επειδή επιβεβαίωσε ότι είχε δει το ίδιο αντικείμενο.

Πηγή Φωτογραφίας: X – Daily Mail