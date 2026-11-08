Το χριστουγεννιάτικο δέντρο έφτασε στην Νέα Υόρκη

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockfeller Center έφτασε στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Με την εορταστική περίοδο να βρίσκεται προ των πυλών η Νέα Υόρκη φορά τα γιορτινά της και ετοιμάζεται να ανάψει τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια.

Το δέντρο που θα στηθεί στο κέντρο του Rockfeller έχει ύψος 76 πόδια και είναι 75 ετών. Ξεκίνησε το ταξίδι του από το west Edmeston διανύοντας μέχρι την Νέα Υόρκη 200 μίλια. Το δέντρο έφτασε στην πόλη και στο σημείο βρέθηκε γερανός που το ανύψωσε προκειμένου να τοποθετηθεί στην θέση του και να ξεκινήσουν όλες οι ετοιμασίες.

Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι προγραμματισμένη για τις 2 Δεκεμβρίου.