Σενεγάλη: 34 νεκροί μετανάστες μετά από ναυάγιο

Τραγωδία σημειώθηκε ανοικτά της Σενεγάλης όταν τουλάχιστον 34 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους.

Το ναυάγιο σημειώθηκε χτες βράδυ, στα ανοικτά των ακτών του Κεμπεμέρ, στη βορειοδυτική Σενεγάλη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το σκάφος που επέναιναν μετανάστες, ναυάγησε. Τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και αγνοούμενοι. Ένας άνθρωπος επέζησε.