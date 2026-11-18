Περίπου 20 μέλη της φυλής Αουά (Awá), που ζει σε οικειοθελή απομόνωση στον Αμαζόνιο, εμφανίστηκαν ξαφνικά σε χωριό της βορειοανατολικής Βραζιλίας, στις 16 Νοεμβρίου.

Η απρόσμενη παρουσία τους προκάλεσε ανησυχία στις οργανώσεις προστασίας των αυτοχθόνων, καθώς ορισμένα μέλη της ομάδας, κυρίως παιδιά και ηλικιωμένοι, παρουσίαζαν εμφανή σημάδια σοβαρής απίσχνανσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα έφτασε σε χωριό της προστατευόμενης περιοχής Αραριμπόια, στην πολιτεία Μαρανιάο, όπου συναντήθηκε με κυβερνητικό κλιμάκιο. Η επαφή χαρακτηρίστηκε ιστορική. Εκεί βρίσκονται και μέλη της φυλής Γκουαζαζάρα (Guajajara), τα οποία υποδέχθηκαν τους Αουά και τους πρόσφεραν τρόφιμα. Οι επισκέπτες ζήτησαν γλυκοπατάτες και τις πήραν μαζί τους, επιστρέφοντας στο δάσος.

Η οργάνωση Coapima, που εκπροσωπεί αυτόχθονες κοινότητες της περιοχής, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας τους. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι παρατήρησαν σημάδια σοβαρής απίσχνανσης, ιδιαίτερα στα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η επαφή με ανθρώπους εκτός της κοινότητάς τους μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, καθώς οι απομονωμένοι πληθυσμοί δεν έχουν επαρκή ανοσία απέναντι σε πολλές ασθένειες.

Η κρατική υπηρεσία Funai ανακοίνωσε ότι εξειδικευμένα κλιμάκια παρακολουθούν την υπόθεση και αξιολογούν τις διαθέσιμες πληροφορίες για την υγεία των μελών της φυλής.

Η αποψίλωση απειλεί την επιβίωση των Αουά

Οι Αουά βασίζουν την επιβίωσή τους στο κυνήγι και τη συλλογή καρπών και άλλων τροφών από το δάσος. Ωστόσο, η παράνομη υλοτομία, οι κυνηγοί και η επέκταση της κτηνοτροφίας περιορίζουν ολοένα και περισσότερο τον χώρο στον οποίο μπορούν να ζήσουν.

Η διευθύντρια της Survival International, Καρολάιν Πιρς, χαρακτήρισε την εμφάνισή τους ανησυχητική ένδειξη των συνεπειών που έχει η εισβολή στα δάση των απομονωμένων αυτοχθόνων. Όπως επισήμανε, οι Αουά βρίσκονται πλέον σε μια ολοένα μικρότερη έκταση τροπικού δάσους, περικυκλωμένη από κατεστραμμένες περιοχές.

Στην προστασία της περιοχής συμμετέχουν και οι «Φύλακες του Δάσους», αυτόχθονες Γκουαζαζάρα που προσπαθούν να αποτρέψουν τις παράνομες εισβολές. Προειδοποιούν ότι οι πυρκαγιές, η αποψίλωση και η καταπάτηση της γης απειλούν τον τρόπο ζωής των Αουά. Σύμφωνα με τη Survival International, αρκετοί υπερασπιστές του δάσους έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν την περιοχή.

Παγκοσμίως έχουν καταγραφεί περίπου 196 αυτόχθονες λαοί και ομάδες που ζουν απομονωμένοι σε δέκα χώρες. Περισσότερο από το 90% βρίσκεται στον Αμαζόνιο, κυρίως στη Βραζιλία, ενώ άλλες κοινότητες ζουν στην Ινδονησία και την Ινδία.

Πηγή Βίντεο: X – Odak TV, Andre Trigueiro