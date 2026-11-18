Στη δίνη ενός ακόμη σκανδάλου βρίσκεται ο πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ Μέγκαν, Τόμας Μαρκλ, καθώς μετά τις αμερικανικές αρχές, και η αστυνομία των Φιλιππίνων κινεί πλέον ποινικές διαδικασίες εναντίον του για βαρύτατα αδικήματα κατά ανηλίκων.

Την υποβολή ποινικών καταγγελιών κατά του Τόμας Μαρκλ, πατέρα της δούκισσας του Σάσεξ Μέγκαν, για υποθέσεις που αφορούν τη διαδικτυακή παιδική πορνογραφία, γνωστοποίησε σήμερα η αστυνομία των Φιλιππίνων.

Με την κίνηση αυτή, οι αρμόδιοι εισαγγελείς καλούνται πλέον να μελετήσουν τα στοιχεία της δικογραφίας και να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στην άσκηση ποινικών διώξεων, οδηγώντας την υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η νέα αυτή δικαστική εξέλιξη σημειώνεται δεκαπέντε ημέρες αφότου οι αρχές των ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαρκλ στη Φλόριντα, απαγγέλλοντάς του ομοσπονδιακές κατηγορίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων —υλικό στο οποίο φέρεται να απεικονίζεται και ο ίδιος μαζί με ανήλικα κορίτσια.

Ο Τόμας Μαρκλ απορρίπτει στο σύνολό τους τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «νοσηρά ψεύδη» σε τοποθέτησή του στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας των Φιλιππίνων, ο φάκελος με τις καταγγελίες διαβιβάστηκε την περασμένη Δευτέρα στην εισαγγελία της επαρχίας Τσεμπού, ως αποτέλεσμα έρευνας που διεξήχθη τον περασμένο μήνα για διανομή και κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού.