Βραζιλία: “Άγιο” είχε εργαζόμενος καθαριότητας
Από θαύμα σώθηκε ένας εργαζόμενος καθαριότητας στην Βραζιλία, όταν στο απορριματοφόρο που επέβαινε τράκαρε ένα αυτοκίνητο.
Συγκεκριμένα ο άνδρας βρισκόταν στην θέση του στο εξωτερικό μέρος του απορριματοφόρου.
Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που αυτοκίνητο “καρφώνεται” στο πίσω μέρος του απορριματοφόρου και χτυπάει τον εργαζόμενο.
Εκείνος πετάγεται στον δρόμο κρατώντας το πόδι του, τραυματισμένος. Γύρω του σπεύδουν περαστικοί.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις