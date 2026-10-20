Βραζιλία: “Άγιο” είχε εργαζόμενος καθαριότητας

Από θαύμα σώθηκε ένας εργαζόμενος καθαριότητας στην Βραζιλία, όταν στο απορριματοφόρο που επέβαινε τράκαρε ένα αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα ο άνδρας βρισκόταν στην θέση του στο εξωτερικό μέρος του απορριματοφόρου.

Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που αυτοκίνητο “καρφώνεται” στο πίσω μέρος του απορριματοφόρου και χτυπάει τον εργαζόμενο.

Εκείνος πετάγεται στον δρόμο κρατώντας το πόδι του, τραυματισμένος. Γύρω του σπεύδουν περαστικοί.