Κοριτσάκι κρεμόταν στον 12ο όροφο – Η αγωνιώδης διάσωση

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Κίνα, όταν ένα κοριτσάκι περίπου τριών ετών παγιδεύτηκε με το κεφάλι ανάμεσα στα μεταλλικά κάγκελα ασφαλείας ενός παραθύρου, στον 12ο όροφο πολυκατοικίας.

Το περιστατικό κινητοποίησε γείτονες, εργαζόμενους ασφαλείας και πυροσβέστες, που έσπευσαν να αποτρέψουν μια πιθανή τραγωδία.

Οι πρώτες στιγμές ήταν κρίσιμες. Άνδρες από το διαμέρισμα του κάτω ορόφου αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και προσπάθησαν να στηρίξουν το παιδί. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, χρησιμοποίησαν ένα σκαμνί, ώστε να περιορίσουν τον κίνδυνο πτώσης μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαμέρισμα. Αφού παραβίασαν την πόρτα, κατάφεραν να προσεγγίσουν το κοριτσάκι και να το απεγκλωβίσουν.

Το παιδί απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το επικίνδυνο σημείο και μεταφέρθηκε για ιατρικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.