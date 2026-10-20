Αίγυπτος: Νεογέννητο… χαλαρώνει λίγα λεπτά μετά τη γέννησή του

Ένα νεογέννητο στην Αίγυπτο βρέθηκε στο επίκεντρο των social media, όταν βίντεο που καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά τη γέννησή του το έδειξε σε μια ασυνήθιστα ήρεμη και χαλαρή στάση.

Το υλικό δημοσιοποίησε ο δρ Ισλάμ Ελντέχ, παιδίατρος και ειδικός στη νεογνολογία που εργάζεται στο Κάιρο. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Μωρό βασιλιάς! Συγχωρήστε τον ενθουσιασμό μου».

Η στάση του νεογέννητου στο βίντεο

Στο βίντεο, το μωρό είναι ξαπλωμένο με τα δύο χέρια τοποθετημένα πίσω από το κεφάλι. Παράλληλα, έχει σταυρώσει το ένα πόδι πάνω από το άλλο, ενώ η έκφρασή του παραμένει ήρεμη.

Η εικόνα αυτή κέντρισε το ενδιαφέρον χρηστών, που σχολίασαν με χιούμορ πως το νεογέννητο μοιάζει να έχει βρει τον τρόπο να ξεκουράζεται από τις πρώτες στιγμές της ζωής του.

Πηγή Βίντεο: Republic World