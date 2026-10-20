Θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στη Νότια Αφρική

Τραγική κατάληξη είχε η πρωινή κολύμβηση μιας 65χρονης γυναίκας στα ανοικτά του Ανατολικού Ακρωτηρίου, στη Νότια Αφρική. Η γυναίκα δέχθηκε επίθεση καρχαρία και υπέκυψε στα τραύματά της στην παραλία.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο SABC, η 65χρονη κολυμπούσε μαζί με μια ομάδα ανθρώπων, λίγο μετά τις 8 το πρωί, τοπική ώρα, όταν άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες μέσα στο νερό.

Μάρτυρας που μίλησε στο δίκτυο ανέφερε ότι οι υπόλοιποι αντιλήφθηκαν πως είχε δεχθεί επίθεση. Όπως περιέγραψε, έφερε δύο σοβαρά δαγκώματα, ένα στον μηρό και ένα στο χέρι.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην ακτή, όμως εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης.

Κλειστές δύο παραλίες

AP Photo/Mark Baker

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πόλης ΚουΓκόμπο, στο Ανατολικό Ακρωτήριο.

Ο τοπικός δήμος επιβεβαίωσε την επίθεση με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για τραγική κατάληξη.

Μετά το συμβάν, οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν την Orient Beach και τη γειτονική Eastern Beach μέχρι νεωτέρας.

Οι δύο παραλίες θα παραμείνουν κλειστές έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.