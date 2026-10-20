Αίγυπτος: Σφοδρή σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό

Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 34 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό στα δυτικά του Καΐρου, στην Αίγυπτο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο κοντά στη Γκίζα, στον οδικό άξονα που συνδέει την αιγυπτιακή πρωτεύουσα με την Ασιούτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Γκίζας, όπου λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.

Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του αυτοκινητοδρόμου.

Η εικόνα από το σημείο του δυστυχήματος

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το σημείο καταγράφει το τουριστικό λεωφορείο κομμένο στη μέση. Καθίσματα και προσωπικά αντικείμενα επιβατών βρίσκονταν διασκορπισμένα στο οδόστρωμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση.

Τα τροχαία ατυχήματα στην Αίγυπτο

Τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα καταγράφονται συχνά στην Αίγυπτο. Η απερίσκεπτη οδήγηση, η ελλιπής συντήρηση οχημάτων και οι χαλαροί κανονισμοί του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρονται ως παράγοντες που συνδέονται με τη συχνότητά τους.

Σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν πέρυσι σε τροχαία ατυχήματα σε όλη τη χώρα, βάσει στοιχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας Δημόσιας Κινητοποίησης και Στατιστικής της Αιγύπτου.

Τον περασμένο μήνα, 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους 10 Ιορδανοί τουρίστες, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στο Σινά. Τον Αύγουστο, τουλάχιστον 18 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους ήταν παιδιά, σκοτώθηκαν στη βόρεια Αίγυπτο όταν συγκρούστηκαν δύο φορτηγάκια που μετέφεραν εργάτες.

Πηγή Βίντεο: Huna Masr