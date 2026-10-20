Έκρυβε τα ναρκωτικά στην περούκα του

Ακόμη έναν ευφάνταστο τρόπο για να περάσει λαθραία ποσότητα ναρκωτικών βρήκε ένας άνδρας σε αεροδρόμιο.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο, ο άνδρας, φορούσε περούκα, μέσα στην οποία είχε ράψει τα ναρκωτικά.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από την αστυνομία του αεροδρομίου κατά τον έλεγχο. Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και ξεκίνησαν να κόβουν την περούκα με ένα ψαλίδι αποκαλύπτωντας την ποσότητα ναρκωτικών που έκρυβε μέσα.