Αίγυπτος: Ανακάλυψαν δύο τεράστια γλυπτά του Ραμσή Β’ στο χωράφι του

Όλα ξεκίνησαν στο χωριό Behbeit El-Hagar στην Κυβερνήσια Gharbia, όπου διαπιστώθηκε ότι το χωρίο κρύβει περισσότερα αρχαία μυστικά απ’ όσα γνωρίζαμε.

Ένας άνδρας έκανε δουλειές στο χωράφι του, μέχρι που έπεσε πάνω σε σε κάτι που έμοιαζε με τεράστια πέτρα. Ωστόσο, όταν διαπίστωσε ότι η πλάκα ροζ γρανίτη που βρισκόταν στο χωράφι του είχε πάνω ιερογλυφικά, υποψιάστηκε ότι ίσως αυτό το εύρημα στο χωράφι του να είναι κάτι ξεχωριστό.

Έτσι, επικοινώνησε με τις αρχές για να διερευνήσουν το θέμα, με τις υποψίες του να βγαίνουν αληθινές, καθώς πράγματι η ανακάλυψη ήταν ανεκτίμητη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار- FACEBOOK

Λίγες ημέρες μετά, το αιγυπτιακό υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων αποκάλυψε την πλήρη έκταση της τυχαίας αυτής ανακάλυψης. Ειδικότερα, εκτός από την εγχάρακτη λίθινη πλάκα, ανέσυραν από το χωράφι του δύο τεράστια τμήματα αγαλμάτων του Φαραώ Ραμσή Β΄.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν στο χωράφι ένα κεφάλι ύψους 1,5 μέτρου με διπλό στέμμα, που συμβόλιζε την εξουσία του τόσο στην Ανω Αίγυπτο όσο και στην Κάτω Αίγυπτο. Ενώ παράλληλα πιστεύουν ότι κάποτε ήταν η κορυφή ενός κολοσσιαίου αγάλματος του Ραμσή Β΄. Ο συγκεκριμένος βασίλευε στην αρχαία Αίγυπτο από το 1279 π.Χ. έως το 1213 π.Χ.

Με βάση το μέγεθος του κεφαλιού, οι Αρχές εκτιμούν ότι το συνολικό ύψος του αγάλματος, μαζί με τη βάση του, ίσως έφτανε και ξεπερνούσε τα 8 μέτρα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار- FACEBOOK

Εντόπισαν επίσης τμήμα ενός δεύτερου αγάλματος του Ραμσή Β΄, ύψους σχεδόν 2,5 μέτρων. Η βάση και τα πόδια λείπουν, αλλά οι αρμόδιοι εντόπισαν το κεφάλι, το οποίο φορούσε ένα «νέμες», ένα ριγέ κάλυμμα κεφαλής που συνήθιζαν να φορούν οι Φαραώ. Οι Αρχές αναφέρουν ότι το πρόσωπο του δεύτερου αγάλματος είναι παρόμοιο με αυτό του πρώτου.

Η ροζ γρανιτένια πλάκα που βρέθηκε από τον “αρχαιολόγο” – αγρότη έχει μήκος περίπου 1,30 μ. και βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός μέτρου βορείως του δεύτερου αγάλματος.

Οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν τις ανασκαφές στον χώρο, μελετώντας παράλληλα τα νέα ευρήματα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار- FACEBOOK

Όπως αναφέρει το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, η περιοχή όπου βρέθηκαν τα αγάλματα, θεωρείται ένα από τα σημαντικά αρχαιολογικά μέρη στο Δέλτα της Αίγυπτου. Ειδικότερα, είναι διάσημη για τα ερείπια ενός τεράστιου ναού αφιερομένου στην αυγύπτια θεά Ίσιδα, καθώς και για τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περιοχή, αντικατοπτρίζοντας τη θρησκευτική και αρχιτεκτονική σημασία που έχει η περιοχή στην αρχαία Αίγυπτο.