Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 στην Anne Carson

Στην Καναδή ποιήτρια, μεταφράστρια και δοκιμιογράφο Anne Carson απονέμεται το βραβείο Νόμπλελ Λογοτεχνίας 2026.

Η Carson βραβεύτηκε για το “για το τολμηρό και εφευρετικό έργο της, το οποίο μέσα από έναν παιγνιώδη διάλογο με την κλασική παράδοση, έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία”.

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της είναι ” Η αυτοβιογραφία του κόκκινου”.