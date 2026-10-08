LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μια Γυναίκα (Ε)

Μια Γυναίκα (Ε)

23:30
ALPHA NEWS

Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 στην Anne Carson

ΔΙΕΘΝΗ
08/10/2026 14:35
Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 στην Anne Carson
Η Anne Carson νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @NobelPrize- X

Στην Καναδή ποιήτρια, μεταφράστρια και δοκιμιογράφο Anne Carson απονέμεται το βραβείο Νόμπλελ Λογοτεχνίας 2026.

Η Carson βραβεύτηκε για το “για το τολμηρό και εφευρετικό έργο της, το οποίο μέσα από έναν παιγνιώδη διάλογο με την κλασική παράδοση, έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία”.

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της είναι ” Η αυτοβιογραφία του κόκκινου”.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης