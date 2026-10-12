Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε πυραύλους στην Ανατολική Θάλασσα

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα, αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους προς την Ανατολική Θάλασσα, λίγες ημέρες μετά τη δοκιμή υπερηχητικού οπλικού συστήματος από τη Νότια Κορέα.

Οι εκτοξεύσεις εντοπίστηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις της Σεούλ, ενώ το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι έπεσαν στη θάλασσα, μακριά από την ιαπωνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

Οι εκτοξεύσεις από την περιοχή της Πιονγκγιάνγκ

Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την περιοχή της Πιονγκγιάνγκ.

Οι εκτοξεύσεις έγιναν περίπου στις 09:20 τοπική ώρα, δηλαδή στις 03:20 ώρα Ελλάδας, με κατεύθυνση την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλείται στη συγκεκριμένη περιοχή η Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας έκανε λόγο για δύο βαλλιστικούς πυραύλους που κατέληξαν στη θάλασσα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι πύραυλοι έπεσαν έξω από την ιαπωνική ΑΟΖ.

Η δοκιμή υπερηχητικού όπλου από τη Σεούλ

Οι νέες εκτοξεύσεις της Βόρειας Κορέας σημειώθηκαν λίγες ημέρες μετά τη δοκιμή υπερηχητικού οχήματος ολίσθησης (HGV) από τη Νότια Κορέα. Πρόκειται για το πρώτο σύστημα αυτού του τύπου που κατασκευάστηκε στη χώρα.

Τα υπερηχητικά οχήματα ολίσθησης αποσπώνται από τον πύραυλο που τα μεταφέρει στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Στη συνέχεια, κατευθύνονται προς τον στόχο τους με ταχύτητα τουλάχιστον 5 Mach.

Η προηγούμενη εκτόξευση της Βόρειας Κορέας

Η Πιονγκγιάνγκ είχε προχωρήσει και στις 3 Οκτωβρίου σε εκτόξευση υπερηχητικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει τότε η Βόρεια Κορέα, ο πύραυλος ενσωμάτωνε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.