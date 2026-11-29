Έφυγε από τη ζωή, το Σάββατο, σε ηλικία 85 ετών το θρυλικό ιδρυτικό μέλος των Beach Boys, Μάικ Λαβ.

Ο τραγουδιστής συνυπέγραφε κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως «Surfin’ USA» and «California Girls».

Τον τελευταίο καιρό, ο καλλιτέχνης είχε ακυρώσει αρκετές συναυλίες μέσα στην χρονιά, με την εκρόσωπό του, η οποία έκανε γνωστό τον θάνατό του, να μην αναφέρει την αιτία θανάτου.

Η ανακοίνωση της εκπροσώπου του, Kate Altman:

«Με βαθύ σεβασμό, σας ενημερώνω ότι ο Mike Love έφυγε από τη ζωή απόψε, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του». Ως εμβληματική μορφή του αμερικανικού πολιτισμού, θα μείνει στη μνήμη για το μοναδικό του ταλέντο και την έμπνευση που προσέφερε σε γενιές μουσικών. Τιμούμε την αξιοσημείωτη συνεισφορά του στην αμερικανική μουσική, καθώς και τη χαρά που αντλούσε ερμηνεύοντας για τους αγαπημένους του θαυμαστές».