Στις κάλπες οδηγούνται σήμερα εκατομμύρια Ισπανοί, μετά την προκήρυξη πρόωρων εθνικών εκλογών τον Οκτώβριο από τον Πέδρο Σάντσεθ, όταν τα δεξιά κόμματα στο κοινοβούλιο καταψήφισαν μέτρα που εισήγαγε η αριστερή κυβέρνησή του για την ανακούφιση των πιέσεων στη στέγαση.

Οι εκλογές κυριαρχούνται από τις ανησυχίες για την προσιτή στέγαση, οι οποίες θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για την είσοδο της ακροδεξιάς στην εθνική κυβέρνηση για πρώτη φορά στη μεταδικτατορική δημοκρατία της Ισπανίας.

Ο ηγέτης του αριστερού Σοσιαλιστικού Κόμματος Πέδρο Σάντσεθ κυβερνά την Ισπανία εδώ και οκτώ χρόνια μέσα από πολυάριθμες κρίσεις, αλλά και μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης που για πολλούς ψηφοφόρους, έχει επισκιαστεί από τις ανησυχίες για το κόστος ζωής.

Η βασική ανησυχία των Ισπανών τα τελευταία χρόνια είναι το εκρηκτικό κόστος αγοράς και ενοικίασης κατοικιών στις πόλεις και τους τουριστικούς προορισμούς, γεγονός που έχει προκαλέσει εκτεταμένη δυσαρέσκεια, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Χαρακτηριστικές ήταν οι διαδηλώσεις τον τελευταίο καιρό, με αφορμή την ιστορία της Μαρίκαρμεν, η οποία έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.

Οι αντίπαλοι του Σάντσεθ

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) έχει κατακεραυνώσει τα πεπραγμένα του Σάντσεθ, υποσχόμενος στους ψηφοφόρους μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερη διακυβέρνηση.

Η αντιπολίτευση έχει επικρίνει τον Σάντσεθ όχι μόνο για την αποτυχία της κυβέρνησής του να βελτιώσει τα στεγαστικά προβλήματα των Ισπανών, κατά τη διάρκεια οκτώ ετών στην εξουσία, αλλά και για δύο θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα φέτος στο δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας.

«Δεν αποτυγχάνει η Ισπανία, αποτυγχάνει η κυβέρνησή της», δήλωσε ο Φεϊχόο μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα του Οκτωβρίου νότια της Μαδρίτης, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 69 άνθρωποι.

Συνεργασία PP και Vox

Φεϊχόο φαίνεται ότι ίσως επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με το ακροδεξιό κόμμα Vox, με επικεφαλής τον Σαντιάγο Αμπασκάλ, ο οποίος έχει βασίσει την προεκλογική του εκστρατεία σχεδόν εξ ολοκλήρου στην καταστολή της μετανάστευσης.

Η Ευρώπη παρακολουθεί στενά την ψηφοφορία

Οι εξελίξεις των εκλογών αναμένεται να παρακολουθούνται στενά σε ολόκληρη την Ευρώπη ενόψει ενός έτους γεμάτου εκλογές, για πολλές ευρωπαϊκές χώρες.