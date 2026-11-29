Τροχαίο σε ζωντανή σύνδεση – Streamer διάβαζε μηνύματα ενώ οδηγούσε και τράκαρε μετωπικά
Η Beatriz Nogueira, κοιτούσε το κινητό της προτού περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας .Το αυτοκίνητό της περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται μετωπικά με άλλο όχημα.
Η streamer οδηγούσε στους δρόμους της πόλης Λούρες, στην Πορτογαλία, μεταδίδοντας ζωντανά τη διαδρομή της, συνομιλώντας με τους θεατές και διαβάζοντας τα μηνύματα που της έστελναν.
Όπως φαίνεται στο βίντεο για 11 λεπτά κάνει ζωντανή μετάδοση και συνομιλεί με τους ακολούθους της. Όλα αυτά ενώ οδηγούσε ιδιαιτέρως νευρικά.
Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε από την κάμερα της streamer, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μεσημεριανό Δελτίο 29/11/2026
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ29/11/2026 14:18
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