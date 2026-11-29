Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 4 παιδιά και 4 γυναίκες, σε πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Ραμγκάρ του κρατιδίου Τζαρκάντ της Ινδίας.

Το δυστύχημα συνέβη τις πρωινές ώρες .Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία και διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα όχημα τύπου SUV/βαν , το οποίο έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε βαρύ όχημα.

Οι επιβάτες του SUV ήταν πιστοί που μετέβαιναν για προσκύνημα στον γνωστό ναό Rajrappa. Από τη σύγκρουση ανασύρθηκαν νεκροί 13 άνθρωποι (ανάμεσά τους 4 παιδιά και 4 γυναίκες, ενώ ορισμένες πηγές αναφέρουν 5 γυναίκες και 2 παιδιά), ενώ τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, ενώ η τοπική αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.