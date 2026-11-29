Σεισμός 5 Ρίχτερ στο Λος Άντζελες-Πάνω από 100 μετασεισμοί .Μητέρα έγινε ασπίδα για το παιδί της
Βίντεο Ντοκουμέντο
Έντρομοι πετάχτηκαν στους δρόμους οι κάτοικοι στο Λος Άντζελες όταν άρχισε η γη να ΄΄χορεύει΄΄ κάτω από τα πόδια τους
Ορισμένα κτίρια στο Μανχάταν Μπιτς έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα» ή «κίτρινα», αποτρέποντας τους κατοίκους να επιστρέψουν σε αυτά.
Οι μετεωρολόγοι ενημερώνουν τους πολίτες να προσεχτικοί αφού στην περιοχή έχουν καταγραφεί 100 μετασεισμοί και το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.
Μεσημεριανό Δελτίο 29/11/2026
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ29/11/2026 14:18
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