Έντρομοι πετάχτηκαν στους δρόμους οι κάτοικοι στο Λος Άντζελες όταν άρχισε η γη να ΄΄χορεύει΄΄ κάτω από τα πόδια τους

Ορισμένα κτίρια στο Μανχάταν Μπιτς έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα» ή «κίτρινα», αποτρέποντας τους κατοίκους να επιστρέψουν σε αυτά.

Οι μετεωρολόγοι ενημερώνουν τους πολίτες να προσεχτικοί αφού στην περιοχή έχουν καταγραφεί 100 μετασεισμοί και το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.