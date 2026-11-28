Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στο κέντρο των Τιράνων, κατά τη διάρκεια μεγάλης αντικυβερνητικής διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 114 ετών από την ανεξαρτησία της Αλβανίας. Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς ξεκίνησαν περίπου στη 1 το μεσημέρι, μπροστά από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας αστυνομικός, δύο δημοσιογράφοι και πολίτες. Ο αστυνομικός φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες, όταν δέχθηκε επίθεση με μολότοφ.

Μολότοφ και δακρυγόνα μπροστά από το πρωθυπουργικό γραφείο

Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί, με τη συμμετοχή πολιτών από διάφορες περιοχές της Αλβανίας, αλλά και Αλβανών της διασποράς που ταξίδεψαν στα Τίρανα από ευρωπαϊκές χώρες.

Αρχικά, η κινητοποίηση εξελισσόταν ειρηνικά. Η κατάσταση, ωστόσο, άλλαξε γρήγορα. Ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πέτρες, μολότοφ και πυροτεχνήματα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και οχήματα εκτόξευσης νερού, ενώ ισχυρές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί από νωρίς στην πλατεία Σκεντέρμπεη, γύρω από το πρωθυπουργικό γραφείο και κοντά σε δημόσια κτίρια και τράπεζες.

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την επέτειο

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάντ Μπάλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Σαλί Μπερίσα και των διαδηλωτών.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε τα επεισόδια «ντροπή», αποδίδοντας την ευθύνη στον Μπερίσα και κάνοντας λόγο για βίαιες ενέργειες που στρέφονται κατά της Αλβανίας την ημέρα της ανεξαρτησίας της.

Μας ενημερώνει η Νάνσυ Μιχαλοπούλου.