Βίντεο:Χείμαρρος λάσπης στο Σαντιάγο. Έξι τραυματίες
Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα βρέφος ενός έτους, όταν ορμητικός χείμαρρος λάσπης και συντριμμιών σάρωσε δρόμους στο Σαντιάγο της Χιλής, παρασύροντας δεκάδες αυτοκίνητα και εγκλωβίζοντας κατοίκους.
Η κατολίσθηση σημειώθηκε στο Λας Κόντες, εύπορο προάστιο στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, στους πρόποδες των Άνδεων, έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή από την Τρίτη.
Ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος του Σαντιάγο, Τζόρτζο Τρομπέν, ανέφερε ότι οι διασώστες κλήθηκαν να βοηθήσουν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί μέσα σε αυτοκίνητα, κατοικίες και πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.
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