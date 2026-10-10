Βίντεο:Συγκλονίζουν τα ντοκουμέντα απο τον σεισμό στον Παναμά
Τα ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τα λεπτά αγωνίας που έζησαν οι κάτοικοι του Παναμά.
Ο τεράστιος σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών έπληξε την χώρα προκαλώντας δονήσεις σε κτίρια σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μιλίων και οδηγώντας σε εκκενώσεις, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.
Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στην Πόλη του Παναμά, όπου κτίρια σείστηκαν και άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους.
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