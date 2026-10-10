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Βίντεο:Συγκλονίζουν τα ντοκουμέντα απο τον σεισμό στον Παναμά

ΔΙΕΘΝΗ
10/10/2026 07:44
Βίντεο:Συγκλονίζουν τα ντοκουμέντα απο τον σεισμό στον Παναμά
Μεγάλες οι ζημιές απο τον ισχυρό σεισμό Χ/EL TIEMPO

Τα ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τα λεπτά αγωνίας που έζησαν οι κάτοικοι του Παναμά.

Ο τεράστιος σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών έπληξε την χώρα  προκαλώντας δονήσεις σε κτίρια σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μιλίων και οδηγώντας σε εκκενώσεις, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στην Πόλη του Παναμά, όπου κτίρια σείστηκαν και άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους.

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