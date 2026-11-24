Στη Βουλή των Κοινοτήτων θα κατατεθεί την Πέμπτη το νομοσχέδιο που επικυρώνει τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου – Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την ανακοίνωση έκανε σήμερα το απόγευμα ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, κατά τη διάρκεια πολύωρης ενημέρωσης των βουλευτών.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Μπέρναμ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως καθοριστικό βήμα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, επισημαίνοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις θα διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ. Στάθηκε ιδιαίτερα στη συμφωνία για τα αγροδιατροφικά προϊόντα. Όπως ανέφερε, οι Βρετανοί εξαγωγείς τροφίμων έχουν δαπανήσει πάνω από ένα εκατομμύριο λίρες για πιστοποιητικά στο εμπόριο με την ΕΕ, ενώ με το νέο κοινό υγειονομικό πλαίσιο που συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες, η συντριπτική πλειονότητα των ζωικών και φυτικών προϊόντων θα διακινείται πλέον χωρίς αυτούς τους ελέγχους και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι έθεσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την ένταξη της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην πρωτοβουλία «Made in Europe». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξασφαλίζει προνομιακή μεταχείριση, επιδοτήσεις και προώθηση από τα κράτη-μέλη στα ευρωπαϊκά προϊόντα έναντι εκείνων από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα, αν και η συμμετοχή της Βρετανίας παραμένει ακόμα υπό διαπραγμάτευση. Υπερασπιζόμενος τις συμφωνίες, ο κ. Μπέρναμ επικαλέστηκε εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών που κάνουν λόγο για ετήσιο οικονομικό όφελος έως και 0,5% του ΑΕΠ (περίπου 17 δισ. λίρες). Τόνισε, δε, ότι τηρούνται στο ακέραιο οι προεκλογικές δεσμεύσεις των Εργατικών, καθώς αποκλείεται η επιστροφή στην ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση.

Πολιτική κόντρα για τις τιμές και τις σχέσεις με τις Βρυξέλλες

Οι ανακοινώσεις προκάλεσαν την άμεση και σφοδρή αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αρχηγός των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι προσδένει τη χώρα στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς χωρίς λαϊκή εντολή, ενώ στηλίτευσε το γεγονός ότι το πλήρες νομικό κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα. Επιπλέον, αμφισβήτησε τις κυβερνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά οφέλη, επικαλούμενη τη Βρετανική Συνομοσπονδία Λιανεμπορίου, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία για τα τρόφιμα δεν αναμένεται να ρίξει τις τιμές άμεσα.

Ανάλογη στάση κράτησε και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Reform UK, Ρίτσαρντ Τάις, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις συμφωνίες. Εστιάζοντας στο πρόγραμμα κινητικότητας των νέων, υποστήριξε ότι θα επιδεινώσει το πρόβλημα ανεργίας και θα δυσκολέψει τους ανέργους Βρετανούς να βρουν εργασία, εκπαίδευση ή κατάρτιση. Απαντώντας, ο Άντι Μπέρναμ υπενθύμισε ότι ο ίδιος ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, έχει παραδεχθεί την αποτυχία του Brexit, διερωτώμενος γιατί το κόμμα του απορρίπτει ρυθμίσεις που βελτιώνουν το υφιστάμενο καθεστώς.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι —πάγιος υποστηρικτής της επιστροφής της Βρετανίας στην ΕΕ— ζήτησε μια ευρύτερη, συνολική συμφωνία με την Ένωση. Ο Βρετανός πρωθυπουργός απάντησε ότι η κυβέρνηση αξιολογεί τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της σχέσης με τη μεγαλύτερη εμπορική αγορά της χώρας, υποσχόμενος περισσότερες διευκρινίσεις τον Δεκέμβριο, κατά την παρουσίαση του δεκαετούς κυβερνητικού σχεδίου. Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει το ενδεχόμενο επανένταξης στην ΕΕ, το χαρακτήρισε «αδιανόητο» χωρίς την προηγούμενη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος.