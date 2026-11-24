Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, τρία πετρελαιοφόρα έπιασαν φωτιά στα Στενά του Ορμούζ έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες. Όπως μετέδωσε το ιρανικό δίκτυο Press TV, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των συγκεκριμένων πλοίων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο ιρανικός στρατός αναφέρει ολοένα και πιο συχνά περιστατικά εκρήξεων και πυρκαγιών σε πλοία από νάρκες στην εν λόγω περιοχή, την ώρα που η Ουάσινγκτον διαβεβαιώνει ότι έχει καθαρίσει το μεγαλύτερο μέρος του θαλάσσιου περάσματος από αυτές.

Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου —οπότε και σημειώθηκαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν— από τα Στενά του Ορμούζ διακινούνταν σχεδόν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων.

Από την έναρξη της σύρραξης και μετά, η Τεχεράνη στοχοποιεί τακτικά όσα σκάφη επιχειρούν να περάσουν από τα στενά χωρίς την άδειά της, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σε ισχύ ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν.