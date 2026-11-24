Δικαστήριο της Κοπεγχάγης επέβαλε χθες Δευτέρα χρηματικά πρόστιμα σε έξι άτομα που συμμετείχαν σε φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, για παράνομη είσοδο στο πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας της Δανίας.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη είσοδο και καταδικάστηκαν να πληρώσουν πρόστιμα που κυμαίνονται από 1.200 έως 7.250 κορόνες (159 έως 958 ευρώ).

Στην 23χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.800 κορόνων (240 ευρώ) για παράνομη είσοδο, καθώς και για μια διαδήλωση που έγινε το 2025 στα κεντρικά γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας Maersk — κατηγορία που δεν βάρυνε τους υπόλοιπους. Τότε, η νεαρή ακτιβίστρια είχε απαιτήσει από τον κολοσσό των θαλάσσιων μεταφορών να διακόψει τις παραδόσεις στρατιωτικού υλικού στο Ισραήλ, καταγγέλλοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητάς του.

Για την παράνομη είσοδο στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης τον Σεπτέμβριο του 2024, οι κατηγορούμενοι είχαν ζητήσει την απαλλαγή τους.

«Παρότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους πελάτες μου είναι μάλλον περιορισμένα, προφανώς δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα που ήλπιζα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συνήγορός της, Τσίε Τρίερ, ο οποίος εκπροσώπησε και δύο από τους συγκατηγορούμενούς της.

«Συζητώ με τους εντολείς μου την πιθανότητα άσκησης έφεσης και, προσωπικά, θεωρώ πως υπάρχουν βάσιμοι λόγοι αμφισβήτησης της απόφασης», πρόσθεσε.

Οι έξι ακτιβιστές που έλαβαν μέρος, φορώντας μάσκες, έκλεισαν την πόρτα μιας αίθουσας στην οποία είχαν απομονωθεί μέσα στο πανεπιστήμιο. Η αστυνομία απείλησε να αφήσει ελεύθερα σκυλιά εάν δεν την άνοιγαν, κατέθεσε η νεαρή Σουηδή στη διάρκεια της δίκης.

Κατά τον συνήγορο, η παραβίαση αυτή αποσκοπούσε στο να στραφεί η προσοχή σε μια εκστρατεία ενάντια στη συνεργασία του πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης με ισραηλινά πανεπιστήμια, την οποία είχε αποφασίσει το πρυτανείο.

«Πρόκειται για μια θεμιτή συζήτηση και μερικές φορές απαιτούνται δημόσιες παρεμβάσεις για να προσελκυστεί το ενδιαφέρον σε ζητήματα δημόσιου συμφέροντος», εξήγησε.

«Οι συμμετέχοντες παραδέχτηκαν πως βρίσκονταν στον χώρο, αλλά υποστηρίζω πως η ενέργειά τους προστατεύεται από την ελευθερία της έκφρασής τους (υπό το πρίσμα απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο) προκειμένου να ριχθεί φως σε ένα σημαντικό ζήτημα», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έχει καταδικαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν από τα δικαστήρια της Σουηδίας στην καταβολή προστίμων για πράξεις πολιτικής ανυπακοής στο πλαίσιο κινητοποιήσεων για το κλίμα.