Οι αρχές αποδίσουν την έκρηξη στον ΄΄πολεμο΄΄ με τα Καρτέλ

Οι αρχές αποδίσουν την έκρηξη στον ΄΄πολεμο΄΄ με τα Καρτέλ AP Photo/Edwin Rodriguez

Ισχυρή βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο όχημα έξω από την έδρα της τοπικής κυβέρνησης του διαμερίσματος Μέτα, στην πόλη Βιγιαβισένσιο της κεντρικής Κολομβίας σημειώθηκε τα ξημερώματα .

Η έκρηξη ισοπέδωσε το κτίριο του κυβερνείου, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε γύρω δημόσια κτίρια και καταστήματα, διέκοψε την ηλεκτροδότηση στο κέντρο της πόλης και άφησε πίσω της έναν τεράστιο κρατήρα.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι δεν έχουν αναφερθεί νεκροί μέχρι στιγμής, ωστόσο τοπικά μέσα και αρχές κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες (τουλάχιστον 5 έως 12 άτομα).

Η ανάρτηση του Προέδρου

΄΄ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΛΟΙ!

Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι από την τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στη Βιγιαβισένσιο.

Προειδοποιώ τους ναρκοτρομοκράτες που ευθύνονται: θα λογοδοτήσετε για κάθε σταγόνα αίματος που χύσατε και για κάθε επιχείρηση και περιουσία που καταστρέψατε. Θα σας κάνουμε να πληρώσετε: αυτή η επίθεση δεν θα μείνει ατιμώρητη.

Όπως κάναμε και απέναντι σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις, θα αναπτύξουμε όλη τη δύναμη του κράτους για να σας καταδιώξουμε, να διαλύσουμε τις οργανώσεις σας και να σας εξουδετερώσουμε.

Δεν θα μας εκφοβίσετε. Δεν θα διαπραγματευτούμε υπό την τρομοκρατία. Δεν θα κάνουμε πίσω.

Η εγκάρδια αλληλεγγύη μου στη Βιγιαβισένσιο και στον λαό της Μέτα! Η καρδιά μου είναι μαζί σας.

Σταθεροί για την πατρίδα!

Ζήτω ο Χριστός ο Βασιλιάς!΄΄

Καμία οργάνωση μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη.