Οι γαλλικές αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο

Οι γαλλικές αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο AP Photo/Caroline Blumberg

Άκαρπες μέχρι τώρα οι προσπάθειες αποκόλλησης και ρυμούλκησης του φορτηγού πλοίου που προσάραξε σε αμμώδη ύφαλο.

Το μήκους 169 μέτρων πλοίο (υπό σημαία Μάλτας) εξώκειλε σε αμμώδη ύφαλο κοντά στην παραλία τα ξημερώματα της Παρασκευής λόγω σφοδρών ανέμων που έφτασαν τα 90 χλμ./ώρα.

Η επιχείρηση ρυμούλκησης

Η προσπάθεια ρυμούλκησης έχει προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι προς απόγευμα, ώστε να αξιοποιηθεί η υψηλή παλίρροια. Την επιχείρηση αναλαμβάνει γαλλικό ρυμουλκό ανοικτής θαλάσσης χρησιμοποιώντας ειδικό κάβο ρυμούλκησης μήκους έως και 1.900 μέτρων.

Οι γαλλικές αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού και ισχυροί άνεμοι από αύριο, Τετάρτη.

Ασφάλεια και περιβαλλοντικός κίνδυνος

Και τα 30 άτομα που επέβαιναν στο πλοίο (19 ναυτικοί αρχικά και άλλα 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου και ειδικών διάσωσης, το Σάββατο) έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια χωρίς τραυματισμούς.

Το πλοίο έπλεε άδειο από εμπορεύματα, αλλά μεταφέρει περισσότερους από 100 τόνους καυσίμων (πετρέλαιο ντίζελ). Μέχρι στιγμής, οι εναέριοι έλεγχοι του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού δεν έχουν εντοπίσει διαρροή στη θάλασσα.