Περισσότερους από 6.500 μετανάστες σχεδιάζουν να επαναπροωθήσουν στη Μιανμάρ οι αρχές της Μαλαισίας, στο πλαίσιο μιας νέας επιχείρησης επαναπατρισμών. Την είδηση γνωστοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Ανουάρ Ιμπραχίμ, αγνοώντας τις έντονες ανησυχίες που εκφράζονται για την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών.

Μιλώντας ενώπιον του μαλαισιανού κοινοβουλίου, ο κ. Ιμπραχίμ ανέφερε πως «το υπουργείο Εξωτερικών έδωσε έγκριση προκειμένου τρία σκάφη του (πολεμικού) ναυτικού να εγγυηθούν, την 6η και την 7η Δεκεμβρίου, τον επαναπατρισμό 1.500 πολιτών της Μιανμάρ». Πρόσθεσε, δε, ότι περισσότεροι από 5.000 ακόμη άνθρωποι αναμένεται να επιστρέψουν αεροπορικώς, με τα έξοδα να καλύπτονται από τη Μιανμάρ.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου η Μαλαισία είχε προχωρήσει στην επαναπροώθηση περίπου 1.500 υπηκόων της Μιανμάρ βάσει σχετικής συμφωνίας. Ανθρωπιστικές οργανώσεις είχαν προειδοποιήσει τότε ότι η κίνηση αυτή εκθέτει τους μετανάστες σε σοβαρό κίνδυνο, δεδομένου ότι επιστρέφουν σε μια χώρα που σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο.

Η νέα εξαγγελία του Μαλαισιανού πρωθυπουργού έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, το οποίο έκρινε ότι οι αρχές της Μιανμάρ διέπραξαν γενοκτονία εις βάρος της μειονότητας των Ροχίνγκια — μιας μουσουλμανικής μειονότητας στην οποία ανήκει η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που βρίσκονται στη Μαλαισία.

Εξάλλου, στα τέλη Οκτωβρίου, η κυβέρνηση στην Κουάλα Λουμπούρ είχε δηλώσει ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από τη Μιανμάρ, έπειτα από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες εκατοντάδες από τους μετανάστες που επαναπροωθήθηκαν συνελήφθησαν και κρατούνται