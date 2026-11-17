Με έναν ασυνήθιστο τρόπο έφτασαν στο ραντεβού τους στο Μουμπάι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ. Το πριγκιπικό ζευγάρι επέλεξε ένα ηλεκτρικό τρίκυκλο (rickshaw), τραβώντας τα βλέμματα κατά την άφιξή του στην ινδική μεγαλούπολη.

Προορισμός τους ήταν η συνάντηση με τους φιναλίστ του περιβαλλοντικού θεσμού Earthshot Prize, ο οποίος στηρίζει καινοτόμες ιδέες και πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η άφιξη καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ηλεκτρικό τρίκυκλο έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στη μετακίνησή τους, μακριά από τις συνηθισμένες βασιλικές αφίξεις με πολυτελή αυτοκίνητα και επίσημες αυτοκινητοπομπές.

Στο επίκεντρο οι πράσινες πρωτοβουλίες

Η συνάντηση με τους φιναλίστ του Earthshot Prize εντάσσεται στις δράσεις του βασιλικού ζευγαριού για την ανάδειξη λύσεων που μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Το Μουμπάι αποτελεί σημαντικό σταθμό της επίσκεψής τους στην Ινδία, με το περιβάλλον, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών τους.

Η επιλογή ενός ηλεκτρικού οχήματος για την άφιξή τους έδωσε, πάντως, μια ξεχωριστή εικόνα στη συγκεκριμένη επίσκεψη, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη στα κοινωνικά δίκτυα.