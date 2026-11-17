Νέο περιστατικό με πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο καταγράφηκε κοντά στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, ανεβάζοντας σε τέσσερα τα πλοία που, σύμφωνα με το ιρανικό ναυτικό, υπέστησαν ζημιές μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το τελευταίο τάνκερ χτυπήθηκε από θαλάσσια νάρκη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές. Το πλοίο φέρεται να έπλεε σε περιοχή ανατολικά του στενού, την οποία η Τεχεράνη χαρακτηρίζει μη εγκεκριμένη.

Για το περιστατικό ενημέρωσε και η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO. Όπως ανακοίνωσε, δεξαμενόπλοιο που είχε περάσει το στενό δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και να αδυνατεί πλέον να κινηθεί με δικά του μέσα.

Το πλήρωμα διασώθηκε, ενώ παραμένει άγνωστο αν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί εάν οι δύο ανακοινώσεις αφορούν το ίδιο πλοίο.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών

Το νέο περιστατικό εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της περιοχής και προειδοποιεί για πλοία που επιχειρούν να διέλθουν χωρίς την έγκρισή της. Οι ΗΠΑ, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι έχουν απομακρυνθεί οι περισσότερες θαλάσσιες νάρκες από το πέρασμα.

Η ένταση επηρεάζει άμεσα τη διεθνή ενεργειακή αγορά, καθώς πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου, από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ πολεμικά πλοία συνοδεύουν δεξαμενόπλοια στην περιοχή. Οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τον αριθμό των πλοίων που έχουν πληγεί ή για τις συνθήκες των επιθέσεων.