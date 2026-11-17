Μπαράζ drones προς τη Μόσχα- Η Ρωσία ανακοίνωσε 321 καταρρίψεις
Μεγάλης έκτασης επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τη Μόσχα ανακοίνωσε ότι απέκρουσε η Ρωσία, κάνοντας λόγο για περίπου 800 ουκρανικά drones που κινήθηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας μέσα σε διάστημα 14 ωρών.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, η επίθεση ξεκίνησε στις 17:00 της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου και συνεχίστηκε έως τις 07:00 σήμερα το πρωί.
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε τα περισσότερα drones στα όρια της περιφέρειας της Μόσχας. Συνολικά, 321 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξουδετερώθηκαν καθώς πλησίαζαν τη ρωσική πρωτεύουσα.
Η ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο τον δήμαρχο, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις της επίθεσης ή για τυχόν ζημιές στην περιοχή.
Οι αριθμοί που ανακοινώθηκαν από τη ρωσική πλευρά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Το περιστατικό προστίθεται στη συνεχιζόμενη ανταλλαγή επιθέσεων με drones μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
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