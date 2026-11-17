Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας, όταν ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί σε ορεινό δρόμο.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ μια γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Το συμβάν καταγράφηκε στην περιοχή Λι, κατά μήκος της τουριστικής διαδρομής Λιξιάο. Εκείνη την ώρα, αρκετά οχήματα είχαν σταματήσει λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Η στιγμή της πρόσκρουσης σε βίντεο

Κάμερα αυτοκινήτου που ακολουθούσε κατέγραψε τη στιγμή που ο βράχος κατρακυλά από την πλαγιά και χτυπά με δύναμη το πίσω μέρος ενός λευκού ι.χ. Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή, που έσπασε το πίσω παρμπρίζ του οχήματος.

Στο ίδιο βίντεο διακρίνεται μια γυναίκα δίπλα στο αυτοκίνητο να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και να τρέχει μακριά, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από την πτώση.

Έλεγχοι μετά το περιστατικό

Παρά τις σοβαρές ζημιές στο αυτοκίνητο, οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Μετά την πτώση του βράχου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι κατά μήκος του δρόμου, ενώ ενισχύθηκε και η προειδοποιητική σήμανση.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις στάσεις κάτω από απότομες πλαγιές, ιδιαίτερα σε ορεινές διαδρομές όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων και πτώσης βράχων.

Πηγή βιντεο/Φωτογραφία/Χ/WeatherMonitors