Έφοδο στα γραφεία του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού Sozcu TV στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποίησε τα ξημερώματα η τουρκική αστυνομία.

Κατά την επιχείρηση έγιναν συλλήψεις, ενώ στο μέσο ενημέρωσης διορίστηκε δικαστικός διαχειριστής, σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί, έπειτα από δικαστική εντολή. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν το κτίριο και προχώρησαν σε έρευνα στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού και του δημοσιογραφικού ομίλου.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο όμιλος μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, λίγο πριν από τις 05:00 τοπική ώρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό των συλληφθέντων ή τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Νέα επιχείρηση σε αντιπολιτευόμενο μέσο

Η υπόθεση έρχεται περίπου έναν μήνα μετά την αντίστοιχη αστυνομική έφοδο στο Halk TV, ένα από τα μεγαλύτερα ενημερωτικά κανάλια της Τουρκίας. Τότε οι Αρχές διέκοψαν τη λειτουργία του σταθμού, διόρισαν διαχειριστή και συνέλαβαν 11 εργαζομένους.

Οι εξελίξεις προκαλούν νέα ανησυχία στον δημοσιογραφικό χώρο της χώρας, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφονται δικαστικές και αστυνομικές ενέργειες σε βάρος δημοσιογράφων και αντιπολιτευόμενων μέσων.

Στην Τουρκία, δημοσιογράφοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, δυσφήμηση, εξύβριση, διαφθορά και διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Προς το παρόν, παραμένουν αδιευκρίνιστες οι επόμενες κινήσεις των Αρχών για το Sozcu TV, καθώς και το πότε θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τις συλλήψεις.

Πηγή βίντεο/X (Twitter) – cumhuriyetgzt1