Νέος κύκλος σφοδρών επιθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σημειώθηκε μέσα στη νύχτα, με γέφυρες και κρίσιμες υποδομές να μπαίνουν στο στόχαστρο. Η Μόσχα έπληξε δύο μεγάλες γέφυρες στο Κίεβο, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στη γέφυρα της Κριμαίας.

Η ένταση κλιμακώνεται μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα, με τον πόλεμο να παραμένει χωρίς ορατή διέξοδο.

Ζημιές σε δύο γέφυρες στο Κίεβο

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ρωσικά πλήγματα έπληξαν τη Βόρεια και τη Νότια γέφυρα του Κιέβου. Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στην υδροδότηση και τη θέρμανση σε ορισμένες συνοικίες. Παράλληλα, ρωσικές επιθέσεις αναφέρθηκαν στο Χάρκοβο, τη Ζαπορίζια και το Ντνιπροπετρόφσκ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Τσερκάσι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Στο στόχαστρο ξανά η γέφυρα της Κριμαίας

Από την πλευρά της, η Ουκρανία έβαλε ξανά στο στόχαστρο τη γέφυρα του Κερτς, που συνδέει τη Ρωσία με την προσαρτημένη Κριμαία.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής, Σεργκέι Αξιόνοφ, επιβεβαίωσε το πλήγμα και ανακοίνωσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά 1.441 ουκρανικά drones μέσα σε μία νύχτα, πάνω από περισσότερες από 20 ρωσικές περιφέρειες.

Μόνο προς την κατεύθυνση της Μόσχας φέρεται να κινήθηκαν περίπου 800 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με 321 να καταρρίπτονται καθώς πλησίαζαν την πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

Στο τραπέζι οι συνομιλίες Τραμπ – Πούτιν – Σι

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για το διπλωματικό πεδίο. Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι είχαν συνομιλίες για τα επόμενα βήματα προς μια πιθανή διαπραγμάτευση με τη Ρωσία.

Στο μεταξύ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται στην Κίνα, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου APEC.

Πρόκειται για μια συνάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε συμφωνία.

Πηγή βίντεο/Χ/upuknews1